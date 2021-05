W Malezji rośnie liczba zakażeń COVID-19. Władze kraju przygotowują obywateli na całkowity lockdown

W Malezji gwałtownie rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W piątek w Malezji zgłoszono 8 290 nowych przypadków COVID-19, w sobotę było ich już ponad 9000. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 549 514 osób, a zmarło 2552.

Malezja przygotowuje się na lockdown. Premier Yassin: Drastyczna tendencja wzrostowa

Liczba zakażeń COVID-19 w Malezji w przeliczeniu na milion mieszkańców przekroczyła w tym tygodniu wskaźnik zakażeń w Indiach. Władze zapowiadają, że jeśli w ciągu najbliższych dwóch tygodni uda się zahamować tendencję wzrostową zakażeń koronawirusem, malezyjska gospodarka zacznie się otwierać w połowie czerwca.

Zapowiedziano, że znaczne ograniczenia - w tym głównie w sektorach, gdzie w jednym miejscu gromadzi się wiele osób - potrwają co najmniej do końca czerwca. Całkowity lockdown ma objąć Malezję od 1 do 14 czerwca. Dotyczyć będzie wszystkich obszarów społecznych i ekonomicznych. Dostępne pozostaną jedynie podstawowe usługi i sektory gospodarcze, które będą zatwierdzone przez radę bezpieczeństwa narodowego.

- Ponieważ ostatni wzrost liczby przypadków codziennych wykazuje drastyczną tendencję wzrostową, możliwości szpitali w całym kraju do leczenia pacjentów z COVID-19 stają się ograniczone - powiedział Muhyiddin w oświadczeniu.

Dodatkowo rząd obiecuje pomoc przedsiębiorcom, którzy zmuszeni zostali do wstrzymania działalności. - W związku z całkowitym zamknięciem gospodarki ministerstwo finansów ogłosi wkrótce pakiet pomocy dla osób fizycznych i sektorów gospodarki - powiedział premier Malezji.

Jak podaje aljazeera.com, zdaniem malezyjskich władz do wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa przyczyniło się rozpowszechnianie nowych, bardziej zaraźliwych wariantów COVID-19 oraz masowe gromadzenia się w związku z muzułmańskimi obchodami Ramadanu, oraz święta Id al-Fitr.

Malezja rozpoczęła szczepienia przeciwko koronawirusowi. Zaszczepionych jest ok. 1,7 mln mieszkańców

Jak podaje reuters.com, w Malezji rozpoczęto akcję masowych szczepień przeciwko COVID-19. Zdaniem krytyków rządu Muhyiddin’a Yassin’a, podawanie dawek idzie zbyt wolno. Na terenie całej Malezji pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ok. 1,7 mln ludzi (kraj licz ok. 31 mln mieszkańców).

Malezyjski portal nst.com.my podaje, że w maju do kraju trafi ok. 3,52 mln dawek szczepionek Pfizer BioNtech, Sinovac i AstraZeneca, aby przyspieszyć proces szczepień.