Wielka Brytania. Boris Johnson wziął w tajemnicy ślub z Carrie Symonds. Padło sakramentalne "I do"

Jak pisze "DailyMail", uroczystość zaślubin Borisa Johnsona z Carrie Symonnds odbyła się w Katedrze Westminsterskiej i była planowana w wielkiej tajemnicy przez ostatnie sześć miesięcy. Nie wiedzieli o niej nawet współpracownicy premiera. Informacje o ślubie zostały potwierdzone przez biuro prasowe Downing Street dopiero na drugi dzień, w niedzielę 30 maja.

W oficjalnym potwierdzeniu podano: "Premier i pani Symonds pobrali się wczoraj po południu podczas małej ceremonii w katedrze Westminsterskiej. Para będzie świętować wesele z rodziną i przyjaciółmi następnego lata".

56-letni Boris Johnson poślubił 33-letnią Carrie Symonds podczas sekretnej ceremonii w katedrze rzymskokatolickiej w Londynie. O uroczystości media zaczęły spekulować po tym, jak na pod siedzibą premiera został sfotografowany jego ojciec wraz z córką, a pierwsza minister Irlandii Północnej, Arlene Foster, przesłała parze za pośrednictwem Twittera "ogromne gratulacje z okazji ślubu".

Boris Johnson jest pierwszym premierem Wielkiej Brytanii od prawie 250 lat, który ożenił się podczas sprawowania urzędu. Jak podaje "DailyMail", w ceremonii miało wziąć udział - wedle obowiązujących przepisów - 30 gości. Szef brytyjskiego rządu zaręczył się z byłą asystentką prasową Partii Konserwatywnej w grudniu 2019 roku. W kwietniu 2020 para powitała na świecie syna Wilfreda.

Gratulacje dla premiera i jego nowej żony spływają w mediach społecznościowych. James Cleverly, minister ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Biurze Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju zamieścił na Twitterze zdjęcie pary.

Uroczystość odbyła się w obrządku katolickim, brytyjskie media spekulują więc, jak do tego doszło. Dla 56-letniego Johnsona był to bowiem nie tylko trzeci ślub w życiu, ale także, jak przypomina "The Telegraph", premier porzucił wiarę katolicką na rzecz anglikanizmu jeszcze w szkole średniej. Zdaniem dziennika możliwości są dwie - albo udało się anulować poprzednie małżeństwa u papieża, albo zostały one uznane za nieważne, ponieważ nie zostały zawarte w obrządku katolickim.

Rzecznik Katedry Westminsterskiej zapewnił "Sunday Times", że państwo młodzi są ochrzczonymi katolikami i że "podjęto wszelkie niezbędne kroki, zarówno w zakresie prawa kościelnego, jak i cywilnego".

