Korea Północna. Reżimowe media przyznały, że dzieci "dobrowolnie" pracują w kopalniach

Według państwowych mediów sieroty, poborowi żołnierze i studenci "dobrowolnie" pracują fizycznie w Korei Północnej, w tym w kopalniach węgla. Niektórzy z nich są jeszcze dziećmi.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnicze „zniknięcie" Kim Dzong Una budzi wiele pytań. Gdzie był dyktator Korei Północnej i czego jeszcze nie wiemy?

W Korei Północnej dzieci pracują w kopalniach. Rząd zaprzecza, by wykorzystywał je do pracy

W północnokoreańskich kopalniach i państwowych gospodarstwach rolnych pracują dzieci - poinformowała północnokoreańska agencja prasowa. Według reżimowego medium, dzieci, głównie sieroty, kierując się "mądrością i odwagą", chcą pracować na rzecz państwa. Sprawa wywołuje ogromne oburzenie organizacji zajmujących się obroną praw człowieka. Dużo wcześniej alarmowały one, że w Korei Północnej dzieci zmuszane są do pracy.

Korea Północna. Stan alarmowy zakończył się publiczną egzekucją

Państwowa agencja informacyjna KCNA poinformowała, że setki osób zgłosiło się do pracy. W raportach nie podano wieku dzieci, ale pojawiały się doniesienia, że są to małoletni w szkolnym wieku. Z kolei zdjęcia publikowane w gazetach państwowych przedstawiały młodzież, która wyglądała na nastolatków - podaje ABC News. Do pracy w gospodarstwach spółdzielczych, w kompleksie żelaza i stali oraz w leśnictwie zgłosić się miało 700 dzieci. Z kolei 150 do pracy w kopalniach węgla i na farmach. "Zgłosili się jako ochotnicy do pracy na głównych budowach socjalistycznych z woli gloryfikowania swojej młodości w walce o dobrobyt kraju" - podała KCNA.

ONZ alarmuje. A koreańskiej gospodarce grozi pogorszenie sytuacji

Nie jest jasne, dlaczego północnokoreański reżim wykorzystuje dzieci do pracy w kopalniach, gospodarstwach i zakładach przemysłowych. W ostatnich dniach północnokoreańskie media dwukrotnie publikowały artykuły gloryfikujące pracę sierot na rzecz państwa. W opinii części analityków, zajmujących się Koreą Północną, tamtejszej gospodarce może grozić załamanie podobne do klęski głodu z połowy lat 90. ubiegłego wieku.

Z kolei zdaniem ONZ, drastyczne środki podjęte przez Koreę Północną w celu powstrzymania COVID-19, zaostrzyły przypadki łamania praw człowieka. Pojawiły się również doniesienia o trudnej sytuacji obywateli, w tym o zbliżającym się głodzie.

Kim Dzong Un miał nakazać rozstrzelanie dyrygenta, który krytykował występ dla dyktatora

Korea Północna zaprzeczyła doniesieniom o naruszeniach praw człowieka. Mówi, że informacje te są upolitycznione przez wrogów.