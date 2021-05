Bukareszt. Sprzedano samolot dyktatora Nicolae Ceausescu. Nie może opuścić Rumunii

Aukcja, na której można było kupić samolot Nicolae Ceausescu cieszyła się dużym powodzeniem. - Dziesiątki kolekcjonerów i entuzjastów wyraziło zainteresowanie samolotem, który pierwotnie kosztował 25 000 euro - powiedziała AFP rzeczniczka domu aukcyjnego Artmark, Alina Panico cytowana przez portal euronews.com.

Samolot Nicolae Ceausescu sprzedany za 120 tys. euro

Jak informuje Euronews, samolot, który niegdyś należał do rumuńskiego dyktatora, został w czwartek sprzedany na aukcji w Bukareszcie. Na maszynie widnieje napis "Socjalistyczna Republika Rumunii", który miał podkreślić niezależność kraju od Związku Radzieckiego. "To miało być ukoronowaniem niezależności przemysłowej Rumunii" - przekazał dom aukcyjny Artmark. Według Artmark, Rombac Super One-Eleven powstał w 1986 roku i był pierwszym pasażerskim samolotem odrzutowym wyprodukowanym w Rumunii.

"Dla Rumunów produkcja tego typu maszyny w najnowocześniejszej technologii była powodem do wielkiej dumy" - wyjaśnił Gheorghe Mirica, były pilot wojskowy, który testował odrzutowiec.

Samolot został wpisany w tym roku do rejestru "dziedzictwa narodowego". - Nie można go rozczłonkować ani zmodyfikować, a przede wszystkim on nie może opuścić terytorium Rumunii - wyjaśnił Adrian Ciutan, były technik Rombaca. I dodał, że "można go przekształcić w muzeum i nadal może latać, pod warunkiem, że nowy właściciel zgodzi się na znaczną inwestycję w wymianę silnika".

Sprzedany samolot należał do floty Ceausescu od 1986 roku do grudnia 1989 roku. Pod koniec 1989 roku dyktator został obalony, a później stracony.

Samolot trafił do kolekcjonera zainteresowanego historią Rumunii

Akcja została przeprowadzona w formie zdalnej. Samolot chciało kupić 150 osób, a cena wywoławcza wynosiła 25 tys. euro. Ostatecznie licytację wygrał, jak przekazał dom aukcyjny "zagraniczny kolekcjoner zainteresowany historią Rumunii", który kupił maszynę za 120 tys. euro.

Na aukcji został sprzedany również luksusowy samochód Paykan Hillman Hunter podarowany Ceausescu w 1974 roku przez szacha Iranu. Pojazd został wystawiony na aukcję za 4 tys. euro, a sprzedano 95 000 euro.

Paykan był produkowany w Teheranie od 1967 do 2005 roku.