Władimir Putin spotkał się z Alaksandrem Łukaszenką. Prezydent Białorusi przywiózł czarną teczkę

W Soczi, na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego, rozpoczęło się spotkanie Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki. Rozmowy dotyczą integracji Rosji i Białorusi, a także ostatnich wydarzeń w Mińsku, związanych z wymuszeniem lądowania pasażerskiego samolotu i aresztowaniem opozycyjnego dziennikarza.

Rozpoczynając rozmowy prezydent Władimir Putin zwrócił uwagę, że Rosja i Białoruś, zacieśniając współpracę, mają do omówienia istotne kwestie związane z integracją gospodarek obu krajów. Rosyjski prezydent przypomniał, że w czerwcu powinien zostać uruchomiony pierwszy blok energetyczny Białoruskiej Elektrowni Atomowej.

Łukaszenka przyjechał z czarną teczką

Alaksandr Łukaszenka, wielokrotnie wskazując na stojącą obok niego czarną teczkę, zapowiedział, że przedstawi Władimirowi Putinowi dokumenty dotyczące wymuszonego lądowania w Mińsku samolotu pasażerskiego. Według białoruskiego prezydenta "miński incydent" to próba rozchwiania sytuacji na Białorusi do poziomu ubiegłorocznych protestów sierpniowych.

- Przedstawię te dokumenty, żebyś pokazać, co się dzieje, co to są za ludzie - mówił Łukaszenka.

Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska potępiły działania białoruskiego reżimu, który używając przemocy, zmusił do lądowania pasażerski samolot, aby aresztować opozycyjnego blogera Romana Protasewicza i jego partnerkę, Rosjankę Sofię Sapiegę.

