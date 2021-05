Francja. Atak nożownika na policjantkę, pościg i strzelanina z funkcjonariuszami

Do ataku na policjantkę doszło w piątek rano w La Chapelle-sur-Erdre, miejscowości w regionie Kraj Loary. Napastnik zaatakował nożem funkcjonariuszkę na posterunku policji - podaje ouest-france.fr Napastnik wtargnął na posterunek policji i uderzył nożem funkcjonariuszkę, po czym ukradł jej broń i uciekł. Kobieta trafiła do szpitala w Nantes z poważnymi ranami nóg. Motyw ataku nie jest znany.

REKLAMA

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia pieszo. Miał on odebrać policjantce broń służbową, jednak nie użył jej - podaje Le Figaro od policyjnego źródła. Nożownika zatrzymano trzy godziny później.

W pościg zaangażowano kilkuset funkcjonariuszy policji i żandarmerii, w tym antyterrorystów. Gdy udało się go znaleźć, doszło do strzelaniny. Sprawca oddał strzały w kierunku policjantów z ukradzionej broni. Rannych zostało trzech funkcjonariuszy. Mężczyzna został postrzelony i zabrany do szpitala.

Na miejsce zdarzenia udał się szef MSW Gérald Darmanin. Wielu francuskich polityków przekazało wyrazy wsparcia rannym funkcjonariuszom, podkreślając, że jest to kolejny atak na służby porządkowe w ostatnich tygodniach. Od końca kwietnia we Francji zabito dwóch policjantów. Wywołało to protesty pracowników służb porządkowych, którzy domagają zaostrzenia kar za ataki na funkcjonariuszy.