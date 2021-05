Mark Brzeziński nowym ambasadorem USA w Polsce? Jego kandydaturę rozważa Joe Biden

Informację o możliwej nominacji dla Marka Brzezińskiego podała Annie Karni, korespondentka "New York Timesa" w Białym Domu. Według niej prezydent Joe Biden rozważa kandydaturę Brzezińskiego na nowego ambasadora USA w Polsce. Jego poprzedniczka, ambasadorka Georgette Mosbacher, pełniła swoją funkcję od sierpnia 2018 r. do stycznia 2021 r. Mosbacher zakończyła misję w Polsce po zwycięstwie Bidena w wyborach prezydenckich. Do czasu nominacji następcy Mosbacher, pracami ambasady Stanów Zjednoczonych kieruje Bix Aliu.

Mark Brzeziński kandydatem na ambasadora USA w Polsce. Wcześniej kierował placówką w Szwecji

Mark Brzeziński urodził się w 1965 r. Z wykształcenia jest prawnikiem i politologiem. Na Uniwersytecie Oksfordzkim obronił pracę doktorską, która dotyczyła przemian konstytucyjnych w Polsce. W latach 1999-2001 doradzał Billowi Clintonowi w sprawach Europy Wschodniej, a za prezydentury George’a Busha prowadził praktykę prawniczą i wykładał na Uniwersytecie Columbia.

Brzeziński już w czasie pierwszej kadencji Baracka Obamy był przymierzany do roli ambasadora w Polsce. Ostatecznie w 2011 r. objął placówkę dyplomatyczną w Szwecji. Swoją misę dyplomatyczną zakończył w 2015 r. Brzeziński biegle posługuje się językiem polskim. W 2007 r. "za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-amerykańskich stosunków" został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ojcem Marka jest nieżyjący już Zbigniew Brzeziński, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy’ego Cartera. Zbigniew Brzeziński urodził się w Polsce, ale większość swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykładał na wielu uniwersytetach i był cenionym ekspertem ds. międzynarodowych. Brzeziński działał na rzecz wsparcia opozycji antykomunistycznej w Polsce w czasach PRL-u. Był również kawalerem Orderu Orła Białego.

Mark Brzeziński ma dwójkę rodzeństwa: brata Iana, który jest ekspertem ds. amerykańskiej polityki zagranicznej i spraw wojskowości, oraz siostrę Mikę, popularną dziennikarkę występującą w programie "Morning Joe" w MSNBC.

