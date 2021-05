Napastnik zabił 8 osób, a potem odebrał sobie życie. Wśród zmarłych są wieloletni pracownicy agencji tranzytowej, która obsługuje autobusy, lekką kolej i inne usługi przewozowe w całym hrabstwie Santa Clara, najbardziej zaludnionym hrabstwie w rejonie zatoki San Francisco.

Strzelanina w San Jose. Zidentyfikowano sprawcę i ofiary

Według dwóch funkcjonariuszy organów ścigania, napastnik został zidentyfikowany jako 57-letni Sam Cassidy. Śledczy nie podali od razu żadnej informacji na temat możliwego powodu napaści. Jego była żona, Cecilia Nelms, powiedziała w rozmowie z Associated Press, że kiedy Cassidy miał zły humor, mówił jej, że chce pozabijać ludzi w pracy, ale nigdy mu nie wierzyła. Z kolei jego sąsiad powiedział "The Mercury News", że mężczyzna był "samotny i dziwny". Cassidy miał podczas ataku wybierać ludzi, do których strzelał. Z informacji AP wynika, że celował tylko w niektóre osoby, a inne puszczał wolno - nie wiadomo, czym się sugerował. Funkcjonariusze nie ustalili jeszcze motywu zbrodni.

Zidentyfikowano również osiem ofiar. Najmłodsza osoba, która zginęła w strzelaninie, miała 29 lat, a najstarsza 63. Byli to operatorzy autobusów i lekkich kolei, mechanicy, liniowcy i pomocnik superintendenta.

Strzelanina w San Jose. Joe Biden: Musimy zrobić więcej

- Co, do cholery, dzieje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki?- pytał po ataku Gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Prezydent Joe Biden nakazał natomiast w Białym Domu opuścić flagi do połowy masztu i wezwał Kongres do podjęcia działań w zakresie ustawodawstwa ograniczającego przemoc z użyciem broni. - Każde życie odebrane kulą przeszywa duszę naszego narodu. Możemy i musimy zrobić więcej - mówił Biden w oświadczeniu.

Kalifornia. Strzelanina w San Jose. Nie żyje co najmniej osiem osób

Środowy atak był drugą masową strzelaniną w hrabstwie Santa Clara w ciągu niespełna dwóch lat. W 2019 roku na popularnym festiwalu czosnku w Gilroy bandyta zabił trzy osoby, a potem siebie.