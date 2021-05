17- letni Dima, oskarżony o udział w demonstracji, wyskoczył z 15 piętra. "Moje siły się skończyły"

Zobacz wideo Białoruski sąd skazał na więzienie działaczy prodemokratycznych

We wtorek wieczorem 17-letni Dzmitryj Stachouski wyskoczył z 15. piętra - informuje Biełsat. Portal podaje za Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, że to pracownicy internatu, w którym mieszkał nastolatek, mieli wskazać, że uczestniczył on w demonstracjach opozycyjnych. Z tego powodu została wytoczona sprawa karna przeciwko 17-latkowi, a we wtorek wezwano go na przesłuchanie.

17-latek napisał list pożegnalny

Na rosyjskim portalu społecznościowym VK nastolatek opublikował list pożegnalny. "Winny jest temu Komitet Śledczy. Nie jest już tajemnicą, że dostałem artykuł KK 293 pkt 2. Krótko mówiąc, za wiece. Gdybym nie był pod presją moralną, myślę, że nie zdecydowałbym się na tak okropny czyn jak samobójstwo. Ale moje siły się kończyły" - napisał, jak cytuje Biełsat, Dzmitryj Stachouski. "Bardzo mi przykro, że żyłem tak krótko. Kilka lat temu planowałem przyszłość, że wyjadę za granicę, tam zamieszkam i będę pracował. Ale życie jest takie nieprzewidywalne. A może myślicie, że mogłem kiedykolwiek pomyśleć, że stanę przed takim wyborem? (...) Bądźcie trochę lepsi. I w ogóle żyjcie pozytywnie" - napisał nastolatek.

O śmierci 17-latka poinformował również Tomasz Sulima, przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich w RP.

Swiatłana Cichanouska podkreśliła na Telegramie, że reżim Alaksandra Łukaszenki nadal zabija ludzi. "Pomyśl: te słowa napisał 17-latek, który nie wytrzymał presji nieludzkiego reżimu. (...) My, Białorusini, nie możemy już uratować Dimy. Ale musimy uratować 9 milionów ludzi, musimy ocalić siebie jako naród. Aby tak straszne wydarzenie już się nie powtórzyły" - napisała liderka opozycji.

