Powietrzna karetka nad atomowym okrętem podwodnym. Nagranie ewakuacji

Nie ujawniono wielu szczegółów operacji. Na przykład kiedy konkretnie miała miejsce.

REKLAMA

Wiadomo tyle, że miała miejsce w pobliżu szkockiego wybrzeża i brał w niej udział śmigłowiec Wildcat z 847 Dywizjonu Lotnictwa Morskiego, stacjonujący na pokładzie okrętu pomocniczego RFA Mounts Bay. To duża jednostka transportowa z rozległym pokładem lotniczym dla śmigłowców.

Załoga jednostki pomocniczej miała otrzymać wezwanie ze znajdującego się w pobliżu atomowego okrętu podwodnego typu Astute. Jeden z marynarzy miał wymagać pomocy medycznej, najwyraźniej takiej, która przekraczała skromne możliwości dostępne na pokładzie.

Zobacz wideo

Wysłany na pomoc śmigłowiec zawisł nad wynurzonym okrętem podwodnym i opuścił nań ratownika. Ten pomógł ubrać się w odpowiedni strój ratunkowy marynarzowi, tak na wszelki wypadek, gdyby wpadł do morza, po czym umieścił go w specjalnej uprzęży. Załoga śmigłowca wciągnęła następnie ich obu po kolei na pokład. Wildcat udał się później do szpitala w szkockim mieście Inverness, przelatując w poprzek nad Szkocją. Wynika z tego, że akcja ratunkowa wydarzyła się gdzieś u północno-zachodnich szkockich wybrzeży.

Nie podano żadnych dalszych informacji, na przykład o stanie zdrowia marynarza.