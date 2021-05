Rosyjscy dziennikarze: Łukaszenka stał się wojskowym dyktatorem, ale w pełni należy już do Kremla

Alaksandr Łukaszenka stał się wojskowym dyktatorem - napisała w "Nowej Gazietie" Sława Taroszczyna. "Teraz on już całkowicie należy do Kremla" - dodał na blogu Echa Moskwy publicysta Maksim Szewczenko. Autorzy tekstów przekonują, że ostatnie wydarzenia na Białorusi są kremlowską prowokacją, która ma doprowadzić do przejęcia przez Moskwę kontroli nad Mińskiem.

Sergei Shelega / AP