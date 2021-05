Włochy. Wypadek kolejki turystycznej w Piemoncie. Winne były wadliwe hamulce

Zatrzymani to dyrektor i pracownicy spółki zajmującej się obsługą kolejki. Byli przesłuchiwani wczoraj w Verbanii. Jak poinformowały włoskie media, zatrzymani przyznali się do celowego zablokowania hamulca bezpieczeństwa, co było jedną z głównych przyczyn katastrofy.

Wypadek kolejki turystycznej w Piemoncie. O awarii systemu hamowania awaryjnego było wiadomo już od dawna

Olimpia Bossi, prokurator, powiedziała, że trzej zatrzymani od tygodni wiedzieli o awarii systemu hamowania awaryjnego - pisze BBC. Żeby usunąć usterkę, trzeba byłoby kolejkę na dłuższy czas zamknąć, czego mężczyźni chcieli uniknąć.

Włochy. 5-letni Eitan przeżył katastrofę kolejki górskiej dzięki ojcu

Do katastrofy doszło w niedzielę przed południem na skutek zerwania się liny. Kabina kolejki spadła z wysokości 40 metrów. Według lokalnego przedstawiciela transportu awaria systemu hamowania oznaczała, że kolejka jechała z prędkością ponad 100 km na godzinę, gdy lina pękła, a hamulce bezpieczeństwa, które w takiej sytuacji powinny zatrzymać pojazd, nie zadziałały. Kolejka spadła na trudno dostępny, zalesiony teren, co utrudniało to akcję ratunkową, w której brały udział trzy ekipy strażackie. Spośród 15 pasażerów katastrofę przeżył jedynie 5-letni chłopiec, znajdujący się obecnie w szpitalu w Turynie.

Katastrofa w Piemoncie. Przeżył tylko 5-letni chłopiec

5-latek, który jako jedyny przeżył wypadek, został przetransportowany do szpitala z urazem głowy, klatki piersiowej oraz ze złamaniami kończyn dolnych. Był przytomny podczas całej akcji ratunkowej. We wtorek zaczął budzić się ze śpiączki farmakologicznej, w którą wprowadzili go lekarze. Ich zdaniem chłopiec przeżył dzięki ojcu, który obejmował go ramionami i tym samym zamortyzował upadek. 5-letni Izraelczyk imieniem Eitan stracił w tej katastrofie rodziców, dziadków i brata. Prezydent regionu Piemont, Alberto Cirio, udał się natychmiast do Stresy, gdzie doszło do wypadku. - Widziałem zniszczone życie i nadzieje - mówił później łamiącym się głosem, jak cytuje "La Stampa".

Włochy. Runęła kolejka górska w Alpach, są ofiary. "Jesteśmy wstrząśnięci"

Kolejka linowa łącząca Stresę z Mottarone ma 13 lat. Pokonanie całej trasy zajmuje około 20 minut. Na pokładzie wagoniku może znajdować się maksymalnie 40 osób. W trakcie zdarzenia podróżowało nią 15 pasażerów.