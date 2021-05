Sofia Sapiega, partnerka Romana Protasewicza, która podobnie jak on została zatrzymana w Mińsku, usłyszała zarzuty organizacji zamieszek oraz organizacji grupowych działań, które miały być sprzeczne z żądaniami przedstawicieli władzy. We wtorek wieczorem w komunikatorze Telegram pojawiło się nagranie, na którym blogerka przyznaje się do winy. Bliscy uważają jednak, że została zmuszona do oświadczenia.

