Demokratyczna Republika Konga. 32 ofiary po erupcji wulkanu. UNICEF: zaginęło ponad 100 dzieci

Większość ofiar zginęła przez bezpośredni kontakt z gorącą lawą lub zatrucie gazami wydzielanymi przez magmę. Erupcja wulkanu Nyiragongo, znajdującego się w odległości około 10 km od półmilionowego miasta Goma, nastąpiła w ubiegłą sobotę. W Gomie wciąż odczuwalne są silne wstrząsy sejsmiczne. Ludzie obawiają się, że nastąpi kolejna erupcja.

Międzynarodowy Czerwony Krzyż poinformował, że lawa zniszczyła od 900 do 2500 domów, w których mieszkało co najmniej 5000 osób, a około 550 tys. ludzi zostało pozbawionych dostępu do wody, podała Interia, w oparciu o PAP.

UNICEF: ponad setka dzieci rozdzielonych z rodzinami

W noc erupcji blisko 3,5 tys. osób udało się przekroczyć granicę z Rwandą. 25 tys. osób ruszyło w stronę Sake na północnym zachodzie. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci poinformował, że podczas ucieczki przed lawą część dzieci odłączyła się od swoich rodziców. UNICEF podało informację, że rodziny nie odnalazły nadal ponad 100 z nich.

- Odnaleźliśmy około 530 dzieci rozdzielonych ze swoimi rodzinami. Na szczęście udało nam się ułatwić ponowne spotkanie 360 dzieci i ich bliskich - powiedział BBC Jean Metenier, dyrektor terenowy UNICEF w mieście Goma.





Nyiragongo należy do najaktywniejszych wulkanów na świecie, ale istnieją obawy, że jego sytuacja nie była odpowiednio monitorowana przez Obserwatorium Wulkanów w Gomie, ponieważ Bank Światowy obciął fundusze, w związku z podstawieniem zarzutów o korupcję wobec lokalnych władz, o czym informuje BBC.

Poprzedni wybuch Nyiragongo miał miejsce w 2002 roku. Zginęło wówczas 250 osób, a 120 tys. straciło swoje domy. Do najbardziej śmiercionośnej erupcji doszło w 1977 roku, kiedy to zginęło ponad 600 osób.