Republikańska kongresmenka porównała noszenie maseczek do Holokaustu. Partia "potępia jej słowa"

Lider mniejszości republikańskiej w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy oburzył się na deputowaną z jego partii Marjorie Taylor Greene, która porównała wymóg noszenia maseczek w dobie epidemii do Holokaustu. Krytykowali to też inni członkowie Kongresu. To nie pierwsza taka wypowiedź Greene, bodaj najbardziej prawicowej polityczki w Kongresie i wyznawczyni teorii spiskowych.

