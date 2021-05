Porwanie samolotu z Protasewiczem na pokładzie. Opublikowano nagranie rozmów pilota i kontrolerów w Mińsku

Departament lotnictwa ministerstwa transportu Białorusi opublikował we wtorek nagranie rozmowy, do której doszło między kontrolerami lotniska w Mińsku a pilotem samolotu Ryanair, lecącym z Aten do Wilna. W materiale audio słychać rekomendację ze strony wieży, by maszyna lądowała nieplanowo w Mińsku z powodu rzekomego ładunku wybuchowego, który "może zostać wysadzony nad Wilnem".

