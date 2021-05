Joe Biden i Władimir Putin spotkają się twarzą w twarz w Genewie. Trwają przygotowania do szczytu

Do pierwszego bezpośredniego spotkania pomiędzy prezydentem USA Joe Bidenem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem dojdzie w połowie czerwca 2021 r. We wtorek, 22 maja Biały Dom potwierdził, że zarówno ze strony administracji Bidena, jak i Kremlu trwają przygotowania do szczytu obu przywódców. Spotkanie odbędzie się w Szwajcarii.

