Nowe sprawy karne wobec Nawalnego. Opozycjonista: Z każdym dniem jestem bardziej zagorzałym przestępcą

"Z każdym dniem jestem coraz bardziej zagorzałym przestępcą" - czytamy w mediach społecznościowych Aleksieja Nawalnego. Jak się okazuje, wobec opozycjonisty wszczęto kolejne sprawy karne. Nawalny został oskarżony m.in. o obrazę sędzi Akimowej, która skazała go na karę grzywny za zniesławienie wojennego kombatanta.

fot. Wkipedia.com By Navalny.JPG: Alexey Yushenkov / ??????? ???????derivative work: César - This file was derived from: Navalny.JPG:, CC BY-SA 3.0