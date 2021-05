Włochy. 5-letni Eitan przeżył katastrofę kolejki górskiej. Prawdopodobnie uratował go uścisk ojca

W niedzielę 23 maja doszło do katastrofy kolejki górskiej w Alpach, w wyniku której zginęło 14 osób. Jak pisaliśmy, wśród ofiar znajdowała się pięcioosobowa rodzina z Izraela - małżeństwo pracujące i studiujące w Pawii, ich 2-letnie dziecko oraz dziadkowie, którzy przyjechali do rodziny, by odwiedzić wnuki i prawnuki. Wypadek przeżył natomiast drugi z synów młodego małżeństwa, 5-letni Eitan, który z obrażeniami głowy i klatki piersiowej oraz ze złamaniami kończyn dolnych został przetransportowany do szpitala dziecięcego Regina Margherita.

Jak podaje "The Times of Israel", trumny z ciałami pięcioosobowej rodziny zostaną przetransportowane w środę 26 maja do Izraela, gdzie odbędzie się pogrzeb. 5-letni Eitan pozostaje natomiast w szpitalu w Turynie. Towarzyszą mu członkowie rodziny, w tym siostra ojca zmarłego w wypadku. Jak przekazali medycy, chłopiec przeszedł operację i rezonans magnetyczny, który nie wykazał uszkodzenia mózgu ani rdzenia kręgowego, lekarze planują więc rozpocząć jego wybudzanie. Ich zdaniem chłopiec przeżył katastrofę dzięki ojcu.

- Prawdopodobnie ojciec, który był silnie zbudowany, objął syna swoimi ramionami - podał rzecznik szpitala Regina Margherita w Turynie dziennikowi "La Repubblica".

Prokuratura wciąż bada przyczyny katastrofy. Jak pisaliśmy wcześniej, kabel kolejki linowej pękł około 300 metrów przed końcem trasy, w jednym z najwyższych jej punktów. Nie wiadomo jednak, dlaczego po jego zerwaniu nie zadziałał hamulec awaryjny, a kabina zsunęła się i spadła z wysokości około 15 metrów, uderzając w drzewa.

Kolejka łącząca Stresę z Mottarone ma 13 lat i jest popularna zarówno wśród turystów, jak i okolicznych mieszkańców. Podróż na szczyt zajmuje około 20 minut, a na pokładzie może znajdować się 40 osób.