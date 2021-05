Czesi czwarty raz od początku pandemii zmieniają ministra zdrowia. Nowy nie przetrwał nawet 2 miesięcy

Ogłaszając swoją rezygnację Petr Arenberger przyznał, że nieprawidłowo wypełnił oświadczenie majątkowe, przez co stworzył przestrzeń do spekulacji. Zapewnił, że uczciwie płaci podatki, a powodem jego rezygnacji był "medialny lincz", którego doświadczył. Media informowały o wysokości majątku Arenbergera, który w 2020 r. znacząco wzrósł w porównaniu do lat poprzednich.

- Jestem przekonany, że zmiana nie wpłynie w tym momencie na dalszą skuteczną walkę z pandemią i strategiczne kroki podejmowane przez resort - powiedział odchodzący minister zdrowia.

Petr Arenberger pełnił funkcję ministra zdrowia od 7 kwietnia i był kolejnym już szefem resortu od początku pandemii. Jego następcą będzie jeden z poprzedników - Adam Vojtiech, który stał na czele resortu zdrowia w momencie wybuchu pandemii i pełnił tę funkcję do września ubiegłego roku, gdy podał się do dymisji.

Czechy. Nowy-stary Minister Zdrowia

Po ubiegłorocznej dymisji Vojtiecha ministrem na nieco ponad miesiąc został Roman Prymula. Został jednak odwołany po miesiącu w następstwie upublicznienia zdjęć, na których widać było, jak opuszczał otwartą mimo obostrzeń restaurację.

Od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. funkcję szefa resortu pełnił Jan Blatny. Powodem odwołania Blatnego było jego krytyczne stanowisko w sprawie rosyjskiej szczepionki. Jan Blatny blokował dopuszczenie do stosowania w Czechach preparatu niezarejestrowanego przez Europejską Agencję Leków.

Czechy. Powołano czwartego ministra zdrowia podczas pandemii

Prezydent Czech Miloš Zeman ocenił, że minister szkodził w ten sposób Republice Czeskiej i jest współodpowiedzialny za śmierć wielu osób. Zeman jest zwolennikiem dopuszczenia do użycia rosyjskich i chińskich szczepionek przeciwko COVID-19.