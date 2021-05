UE reaguje. Będą nowe sankcje na Białoruś i zamknięcie europejskich lotnisk dla białoruskich linii

Zobacz wideo Biejat: Musimy bardzo jasno stanąć po stronie obywateli białoruskich

Europejscy przywódcy zdecydowali o sankcjach wobec Białorusi za porwanie samolotu lecącego z Aten do Wilna oraz aresztowanie jednego z białoruskich dziennikarzy po wylądowaniu w Mińsku - Romana Protasewicza. Decyzja zapadła po ponad dwugodzinnej dyskusji na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli.

Przyjęte wnioski na szczycie są ostrzejsze niż pierwotny projekt. Jest bowiem decyzja europejskich przywódców o konieczności szybkiego przygotowania sektorowych sankcji gospodarczych, na co do tej pory jednomyślnej zgody we Wspólnocie nie było. Jak zwracają uwagę dziennikarze w Brukseli, unijni przywódcy wybrali "opcję maksimum". Serwis politico.eu opisuje, że taka decyzja ma pokazywać szybkie i silne działanie. Wiele będzie jednak zależeć o tego, co konkretnie dokładnie znajdzie się w nowych sankcjach, gdy opracuję je prawnicy i dyplomaci. Przywódcy 27 krajów zobowiązali teraz szefa unijnej dyplomacji do przygotowania propozycji restrykcji gospodarczych.

Jest apel do unijnych przewoźników o omijanie przestrzeni powietrznej Białorusi i wezwanie do zamknięcia lotnisk na terenie Wspólnoty dla białoruskich linii lotniczych. Jest też zgoda na szybkie przygotowanie sektorowych sankcji gospodarczych.

Europejscy przywódcy zgodzili się też na rozszerzenie dotychczasowych sankcji dyplomatycznych nakładanych na reżim od ubiegłego roku za sfałszowanie wyborów prezydenckich i represje wobec obywateli. Na czarną listę mają być wpisani kolejni funkcjonariusze reżimu i firmy finansujące władze.

Przywódcy 27 krajów wezwali też Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego do przeprowadzenia pilnie śledztwa w sprawie wczorajszego porwania samolotu. Przywódcy potępili również władze Białorusi za porwanie samolotu i wezwali do natychmiastowego uwolnienia Romana Protasewicza.

Rzecznik rządu Piotr Müller po ogłoszeniu decyzji wyraził zadowolenie z tego, że Rada szybko zajęła się sprawą i z tego, jakie konkluzje przyjęto. - Akt terroryzmu rządowego na Białorusi musi być potępiony. RE zdecydowała, aby przyjąć niezbędne środki w celu zablokowania przelotów białoruskich linii lotniczych w przestrzeni powietrznej UE oraz korzystania z portów lotniczych UE - powiedział. Stwierdził, że sankcje powinny być skonstruowane tak, aby uderzać w białoruski reżim, a nie zwykłych obywateli.

W niedzielę z powodu rzekomej obecności ładunku bombowego na pokładzie do lądowania w Mińsku został zmuszony zarejestrowany w Polsce samolot linii Ryanair, lecący na trasie Ateny-Wilno. Na miejscu aresztowano znanego blogera Romana Protasewicza.