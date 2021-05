Pojawiło się pierwsze nagranie z Protasewiczem. "Mogę sobie wyobrażać, czym mu zagrozili"

"W komunikatorze Telegram pojawiło się pierwsze nagranie z udziałem Romana Protasewicza od chwili jego aresztowania. Jak mówi, przebywa w więzieniu, gdzie jest dobrze traktowany. Dodał, że doniesienia na temat jego problemów z sercem są fałszywe" - tak opublikowany w poniedziałek materiał skomentował Max Seddon, korespondent "Financial Times" w Moskwie.

"Protasewicz przyznał się też do zarzucanych mu czynów, za które grozi mu 15 lat więzienia" - dodał dziennikarz. Wciąż nie wiadomo, czy nagranie jest autentyczne, ani kiedy zostało zarejestrowane.

Opublikowano pierwsze nagranie z Protasewiczem. "Został zmuszony", "Obrzydliwe"

Seddon przypomniał w tym kontekście film, do którego nagrania białoruski reżim przymusił Swiatłanę Cichanouską tuż przed tym, jak opuściła kraj. Wówczas KGB zagroziło liderce tamtejszej opozycji, że jeśli tego nie zrobi, zamordowany zostanie jej mąż. Na nagraniu z sierpnia 2020 r. Cichanouska wzywała do uznania wyników wyborów wygranych przez Łukaszenkę i zaprzestania zamieszek. "Mogę sobie tylko wyobrażać, czym zagrozili Protasewiczowi" - dodał Seddon.

Dziennikarka Hanna Liubakova podała, że film został upubliczniony przez media prorządowe. "Protasewicza zmuszono do tego, by powiedział, że przyznaje się do "organizowania zamieszek" - napisała Liubakova.

"Europa. XXI wiek. Młody chłopak zostaje porwany przez brutalnego europejskiego dyktatora. Następnego dnia mówi, że ten dyktator traktuje go bardzo dobrze, i że jest gotowy do przyznania się do wszystkiego... Obrzydliwe" - ocenił na Twitterze ukraiński dyplomata Olexander Scherba.

Na profilu "Biełaruś gołownogo mozga", którego redaktorem naczelnym jest Protasewicz, pojawił się obszerny komentarz do nagrania z aresztu śledczego.

"Najpierw warto zwrócić uwagę na siniaki na czole i lewej stronie twarzy. Ci, którzy pobili Romana Protasewicza, zrobili zawodowo - tak, żeby było jak najmniej śladów. Niemniej jednak, są one widoczne" - zauważyli białoruscy dziennikarze.