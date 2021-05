Sześć rakiet powietrze-powietrze. To ten ciężko uzbrojony mig miał przechwycić samolot Ryanair

Nagranie mieli wykonać spotterzy stojący w pobliżu bazy białoruskiego lotnictwa w Baranowiczach, około 120 kilometrów od Mińska. Widać na nim podchodzącego do lądowania myśliwca MiG-29.

Nie sposób w tej chwili niezależnie zweryfikować, czy to rzeczywiście ta konkretna maszyna, która przechwyciła w niedzielę samolot linii Ryainair lecący z Aten do Wilna. Tak twierdzą jednak autorzy nagrania, które pojawiło się na kanałach NEXTA Live i Aviatica na Telegramie.

Poważne argumenty

Lądujący MiG-29 jest ciężko uzbrojony. Pod skrzydłami ma dwie rakiety powietrze-powietrze średniego zasięgu R-27 oraz cztery krótkiego zasięgu R-73. Dodatkowo między silnikami, w centralnej części kadłuba, ma podwieszony dodatkowy zbiornik na paliwo o pojemności 1500 litrów. Ciężej uzbroić MiG-29 na wypadek startu na przechwycenie właściwie się nie da. To opcja maksymalna.

Nie jest jasne, czy maszyna wysłana na przechwycenie samolotu linii Ryanair była w specjalny sposób przygotowana. Baranowicze są jedną z białoruskich baz, gdzie na stałe jest utrzymywana w gotowości do startu tak zwana para dyżurna. To zazwyczaj dwa uzbrojone myśliwce, przygotowane do szybkiego poderwania w powietrze na wypadek na przykład wtargnięcia nad Białoruś nierozpoznanego samolotu czy problemów na pokładzie samolotu pasażerskiego w białoruskiej przestrzeni powietrznej. Na przykład takich jak zagrożenie bombowe i terrorystyczne. Być może dla wojskowych to był standardowy start. Tego rodzaju przechwycenia są rutyną.

W takich sytuacjach myśliwiec jest naprowadzany z ziemi na samolot pasażerski i stara się do niego dotrzeć jak najszybciej. Kiedy to zrobi, najpierw próbuje nawiązać łączność radiową i zazwyczaj ustawia się z boku w bezpiecznej odległości, ale tak, aby mogli go zobaczyć piloci w kokpicie cywilnej maszyny. W przypadku braku odpowiedzi czy reakcji na polecenia, widok uzbrojonego myśliwca ma skłaniać do nawiązania łączności i uległości. Zazwyczaj nie ma z tym jednak problemów. Procedury na taki wypadek zakładają podporządkowanie się poleceniom. Załoga samolotu pasażerskiego nie jest w pozycji umożliwiającej dyskusję. Ryzykowanie życiem pasażerów byłoby głupotą. Po zamachach na WTC w 2001 roku większość państw przyjęła prawo, pozwalające zestrzelić niesłuchające poleceń samoloty pasażerskie mogące stanowić zagrożenie terrorystyczne.

W niedzielę przechwycony przez MiG-29 samolot linii Ryaniar został skierowany na lotnisko w Mińsku, choć bliżej było to w Wilnie. Motywowano to rzekomym zagrożeniem bombowym. Po wylądowaniu na pokład maszyny wkroczyły służby, które uprowadziły Romana Protasiewicza, białoruskiego opozycjonistę i blogera, współzałożyciela opozycyjnego kanału informacyjnego NEXTA. Reżim oskarża go między innymi o działalność terrorystyczną. Grozi mu 15 lat więzienia, a nawet kara śmierci. Wraz z nim miała zostać zatrzymana jego partnerka. Ogólnie w Mińsku zostało kilka osób.