Włochy. Rośnie liczba ofiar katastrofy kolejki górskiej. Trwa akcja ratunkowa

Informację o katastrofie kolejki podała włoska agencja Ansa. Wiadomo, że wciąż prowadzona jest szeroko zakrojona akcja ratunkowa - na miejscu pracują ratownicy górscy i strażacy. Według najnowszych doniesień agencji Ansa, w wypadku zginęło dziewięć osób. Poinformowano też, że wśród rannych jest dwoje dzieci w wieku pięciu i dziewięciu lat, które w stanie bardzo ciężkim zostały przetransportowane helikopterem do szpitala w Turynie. Obie informacje potwierdziły już służby ratunkowe.

Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień dziennika "La Stampa" liczba ofiar śmiertelnych katastrofy wzrosła do 13.

Włochy. Katastrofy kolejki linowej, zginęły co najmniej cztery osoby

Według wstępnych informacji w kabinie przebywało 11 osób w tym dwoje dzieci. "La Stampa" twierdzi natomiast, że kolejką jechało 14 osób.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Stresie w północnych Włoszech (region Piemont). Trasa kolejki wiedzie z Piazzale Lido w miejscowości Stresa na szczyt Mottarone o wysokości blisko 1500 metrów nad poziomem morza. Według wstępnych informacji 300 metrów od celu urwała się lina i kabina runęła na położony kilkanaście metrów poniżej, trudno dostępny zalesiony teren. Utrudnia to akcję ratunkową, w której biorą udział trzy ekipy strażackie, mające do dyspozycji trzy helikoptery.

Kolejkę po przeprowadzonych testach bezpieczeństwa uruchomiono 24 kwietnia. Przedtem nie kursowała z powodu pandemii.

Stresa to popularna wśród turystów miejscowość położona nad jeziorem Maggiore i u podnóża góry Mottarone. By dostać się na szczyt, trzeba skorzystać z kolejki linowej (osiąga wysokość 1491 metrów). Podróż trwa 20 minut.