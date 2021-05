Ukraina. Balon z pasażerami runął na ziemię. Jedna osoba nie żyje

Do tragedii doszło około godziny 20.45 w sobotę 22 maja w pobliżu wsi Kulcziewka, niedaleko Kamieńca Podolskiego (obwód chmielnicki) - informowała ukraińska policja w mediach społecznościowych. Balon z sześcioma pasażerami w koszu spadł na ziemię.

Tragedia na Ukrainie. Nie żyje 53-latek. Leciał balonem ze swoją żoną

Na pokładzie znajdował się pilot oraz pięciu pasażerów - dwóch mężczyzn z Chmielnickiego (miasto), małżeństwo z Pryluka oraz jeden mieszkaniec z okolic Kamieńca Podolskiego, 28-letni pilot to mieszkaniec Kijowa.

W wyniku tragicznego wypadku zginął 53-letni mieszkaniec Pryluka. Jego żona oraz pozostali mają obrażenia różnego stopnia, wszyscy trafili do placówek medycznych.

Na razie nie wiadomo, co było powodem tragedii. Śledczy z Komendy Policji w Kamieńcu Podolskim rozpoczęli postępowanie, mające na celu ustalenie, co stało się na miejscu zdarzenia. Wyjaśni to komisja do spraw badań wypadków lotniczych. Dochodzenie ma dotyczyć naruszenia przepisów ruchu lotniczego.

Portal pravda.com.ua nieoficjalnie poinformował, powołując się na informację z mediów społecznościowych, że balon prawdopodobnie miał zahaczyć koszem o linię wysokiego napięcia. Poinformowano również, że w Kamieńcu Podolskim w ten weekend odbywają się Międzynarodowe Zawody Balonów "Puchar Podola".

Na razie śledczy nie udzielają więcej informacji w sprawie, a dochodzenie trwa. Nie wiadomo, w jakim dokładnie stanie są pasażerowie, którym udało się przeżyć tragedię.

