Białoruś. Oksana Poczobut nie ma kontaktu z aresztowanym mężem, nie dostaje od niego listów

W wiezieniu, do którego przewieziono m.in. Andrzeja Poczobuta, mają panować bardzo złe warunki, gorsze niż na mińskiej Waładarce, w której działacze przebywali wcześniej. Portal znadniemna.pl donosi z kolei, że Andżelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi również przebywająca w Żodzinie trafiła do celi, gdzie nie ma nawet miejsca do spania.

REKLAMA

Zobacz wideo Po aresztowaniu Andżeliki Borys Morawiecki: Władze białoruskie robią wszystko, by zniszczyć dobre stosunki między Polakami a Białorusinami

Białoruś. Z Andrzejem Poczobutem nie ma kontaktu

- Wiem, że Andrzejowi przedłużono areszt. Prawdopodobnie na trzy miesiące, ale to też nie jest pewna informacja, bo nikt z nas nie widział dokumentów - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Oksana Poczobut.

Białoruś. Zablokowano niezależny portal. Przeszukanie w redakcji

Żona działacza dodała, że z Żodzino, gdzie przewieziono Andrzeja Poczobuta, żaden list jeszcze nie doszedł, nie ma więc żadnych oficjalnych informacji od męża. O jego przeniesieniu dowiedziała się, kiedy śledczy wezwali adwokatkę do nowego aresztu.

Andrzej Poczobut i inni ze Związku Polaków na Białorusi zatrzymani za "podżeganie do nienawiści"

Andrzej Poczobut został zatrzymany w czwartek 25 marca w swoim mieszkaniu w Grodnie, a następnie przewieziony do aresztu śledczego w Mińsku.

Dziś nad ranem został zatrzymany w Grodnie Andrzej Poczobut. Człowiek prawy i pryncypialny od lat walczący o prawa Polaków na Białorusi, wielokrotnie represjonowany przez reżim Łukaszenki

- pisał wtedy szef KPRM Michał Dworczyk na Twitterze.

Biełsat informował z kolei, że dziennikarz i członek zarządu głównego Związku Polaków na Białorusi prawdopodobnie został zatrzymany w ramach sprawy karnej z artykułu 130 kodeksu karnego o propagowaniu nienawiści narodowościowej i rehabilitacji nazizmu. Grozi za to kara od 5 do 12 lat więzienia.

Związek Polaków na Białorusi. Milicja zatrzymała kolejnych działaczy

We wtorek 23 marca zatrzymano z kolei Andżelikę Borys, szefową Związku Polaków na Białorusi i skazano ją na 15 dni aresztu za rzekome nielegalne organizowanie obchodów tradycyjnego jarmarku z okazji święta Kaziuki. Wszczęto wobec niej też sprawę karną dotyczącą podżegania do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym - chodzi o upamiętnienie przez polską mniejszość żołnierzy wykłętych.

Obrońcy praw człowieka działający na Białorusi, uznali 31 marca, że działania podjęte wobec polskich działaczy są umotywowane polityczne.

Łukaszenko mści się na Polakach za to, że nie chcą mieć jako lidera człowieka wyznaczonego przez białoruskie władze. Zemsta jest też za wspieranie przez Polskę demokracji na Białorusi

- mówił w marcu białoruski opozycjonista, były kandydat na prezydenta Aleksander Milinkiewicz w rozmowie z RMF FM.