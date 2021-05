Rosja. Drogocenna biżuteria w plastikowych workach. Policja znalazła łup wart ponad 2 mln dolarów

Biżuteria została skradziona w Kazaniu, który był jednym z miast organizujących mecze mistrzostw świata w 2018 roku. Rosja zrezygnowała wtedy z surowych wymogów wizowych, aby wpuścić na swoje terytorium tysiące zagranicznych kibiców - pisze Reuters.

Kazań. Znaleziono biżuterię w plastikowych torbach

Na opublikowanym nagraniu widać, jak funkcjonariusz policji rozcina niebieską, plastikową torebkę, a w środku znajduje się biżuteria. Na filmie można zauważyć pierścionki i łańcuszki zamknięte w małych woreczkach strunowych. Toreb było więcej, a całkowita wartość znaleziska to według śledczych 160 mln rubli, czyli około 2,2 mln dolarów.

Kosztowności odkopano w lesie w miejscowości Kazań po tym, jak podejrzany i później oskarżony o kradzież Kolumbijczyk przyznał się do ich ukrycia.

Rosja. Kolumbijczyk oskarżony o kradzież walizki z biżuterią

Według śledczych, w lipcu 2018 roku w pawilonie wystawowym w Kazaniu złodziej ukradł pracownikowi firmy jubilerskiej Seven Diamonds walizkę podróżną z biżuterią o wartości 160 mln rubli, po czym zniknął - pisze portal newsreadonline.com.

Mężczyzna został aresztowany w Argentynie we wrześniu 2019 roku, a rok później poddany ekstradycji do Rosji. W towarzystwie funkcjonariuszy Federalnej Służby Penitencjarnej Rosji i rosyjskiego Biura Interpolu Edgar Kolumbijczyk został przetransportowany do Moskwy, gdzie czeka go proces.