Benedykt XVI napisał list do polskiego seminarium. "W Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie"

Ks. dr Jerzy Bielecki, rektor Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, podkreślił w rozmowie z tygodnikiem "Niedziela", że uczelnia wysłała list do papieża z okazji jego imienin oraz przypadającej na 29 czerwca 70. rocznicy święceń kapłańskich Benedykta XVI, ale również jubileuszu 70-lecia NSD Archidiecezji Częstochowskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Najnowsza filmowa biografia papieża, "Francesco" rysuje intymny obraz niezwykłej posługi papieskiej

Seminarium w Częstochowie napisało list do papieża Benedykta XVI. "Patrzymy na Ciebie jako na wzór"

W liście wysłanym do emerytowanego papieża podkreślono, że jest on wzorem dla ludzi uczęszczających do NSD w Częstochowie. Do listu załączono również grafikę przedstawiającą rozmowę Józefa Ratzingera z jego bratem Georgiem. Obaj bracia uczęszczali do Niższego Seminarium w Traunstein.

Naukowcy: W Polsce dwa razy więcej ofiar COVID niż w statystykach

"Patrzymy na Ciebie jako na wzór oddania życia Panu od młodych lat, ciesząc się, że uczęszczałeś do Niższego Seminarium w Traunstein, szkoły podobnej do naszej. Chcąc podkreślić naszą dumę z tego powodu, jeden z alumnów zaprojektował grafikę przypominającą o pięknym momencie Twojej przeszłości w Niższym Seminarium. Wysyłamy Ci ją razem z listem i mamy nadzieję, że sprawi Ci ona nieco radości i pobudzi do pogodnych wspomnień" - czytamy w liście przesłanym do papieża-seniora.

Benedykt XVI: Jak cudownie zobaczyć, że w Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie

Papież Benedykt XVI zaznaczył w odpowiedzi, że list Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie "wniósł wielką radość" do jego domu. "Jak cudownie zobaczyć, że w Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie" - napisał papież.

"Jestem szczególnie urzeczony piękną i miłą grafiką, w której przedstawiliście mojego Brata i mnie w rozmowie o seminarium, i w której zapraszacie mnie do odwiedzenia Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Choć ze względu na mój wiek i stan zdrowia wizyta nie jest już możliwa, to całym moim sercem goszczę w Waszym Seminarium. Bardzo serdecznie pozdrawiam i błogosławię" - dodał, podpisując się "Wasz Benedykt".



Benedykt XVI (Józef Ratzinger) urodził się w 1927 r. w Markt. W wieku 12 lat postanowił, że zostanie księdzem, dlatego jeden z duchownych zasugerował mu wstąpienie do Niższego Seminarium w Traunstein, szkoły średniej prowadzonej przez Kościół katolicki. Do tej samej szkoły uczęszczał jego starszy brat, George, który również został duchownym. Ratzinger został papieżem po śmierci Jana Pawła II w 2005 r. Stał na czele Kościoła katolickiego przez 8 lat. Ustąpił z urzędu jako pierwszy papież od czasów Grzegorza XII w roku 1415. Jego następcą został Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek.

Pełna treść listu Benedykta XVI do Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej:

"Czcigodny Księże Rektorze, list z Waszego Seminarium, który podpisał Ksiądz Rektor wraz z dwoma Księżmi Prefektami i Dziekanem alumnów, wniósł wielką radość do mojego domu. Jak cudownie zobaczyć, że w Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie. Jestem szczególnie urzeczony piękną i miłą grafiką, w której przedstawiliście mojego Brata i mnie w rozmowie o seminarium, i w której zapraszacie mnie do odwiedzenia Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Choć ze względu na mój wiek i stan zdrowia wizyta nie jest już możliwa, to całym moim sercem goszczę w Waszym Seminarium. Bardzo serdecznie pozdrawiam i błogosławię. Wasz Benedykt".

Ta eskalacja nie wzięła się znikąd. Izraelska organizacja mówi wprost: za tym stoi apartheid