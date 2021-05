USA. Po 20-latach wyjdą z Guantanamo. Trafili tam bez aktu oskarżenia po atakach na World Trade Center

Rząd Stanów Zjednoczonych zwolni trzech więźniów, którzy przebywali w Guantanamo od 20 lat. Trafili tam bez aktu oskarżenia po zamachu z 11 września 2001 roku na WTC. Jak podaje "The New York Times" mężczyźni trafią do państw, które wyraziły zgodę na ich przyjęcie, nie wiadomo jednak, jakie to są kraje.

