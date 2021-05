Rosja. Putin mówi o możliwości poprawy stosunków z Polską. Ambasador chce zbudować "choćby jeden most"

W trakcie ceremonii prezydent Władimir Putin, przyjmując listy uwierzytelniające, podkreślił, że trudne kwestie w relacjach Moskwy i Warszawy można rozwiązywać, kierując się pragmatyzmem i uwzględniając interesy obu krajów.

Władimir Putin i Krzysztof Krajewski podzielają pogląd o wytworzeniu dobrej współpracy dyplomatycznej

Krzysztof Krajewski uważa podobnie jak Władimir Putin, że problemy w relacjach polsko-rosyjskich można rozwiązać dzięki zwróceniu uwagi na interesy obu krajów.

To sygnał, który jest zgodny z postrzeganiem tych relacji przez Polskę

- powiedział Polskiemu Radiu dyplomata o słowach Putina o współpracy. Ambasador RP w Moskwie zaznaczył, że chciałby zbudować „choćby jeden most dobrej współpracy” między państwami. Podkreślił, że w jego ocenie jest to sygnał do budowy „pragmatycznych i równoprawnych relacji”.

Krzysztof Krajewski złożył kwiaty w miejscach pamięci

Po uroczystości na Kremlu dyplomata odwiedził kilka miejsc pamięci w Moskwie, które jak podkreślił - nie są przypadkowe. Jednym z nich był pomnik ofiar represji politycznych przy prospekcie Akademika Sacharowa. Krajewski przypomniał słowa Putina, który odsłaniając pomnik, mówił, że represje były tragedią całego narodu, ciosem, którego nie można zapomnieć ani usprawiedliwić. Ambasador RP uznał te słowa za znamienne - pisze onet.pl za Polską Agencją Prasową

Po złożeniu listów uwierzytelniających Ambasador Krzysztof Krajewski złożył kwiaty w miejscach pamięci historycznej: pod Ścianą Boleści i Kamieniem Sołowieckim, a także pod pomnikiem św. Jana Pawła II w 101. rocznicę urodzin

- informuje na Twitterze Ambasada RP w Moskwie.

Krzysztof Krajewski objął kierowanie placówką w Rosji w marcu. Wcześniej był ambasadorem Polski w Bułgarii i Azerbejdżanie.

