Tysiące migrantów z Maroka przekroczyło granicę z Ceutą. Hiszpania zmobilizowała wojsko

Jak poinformował rzecznik lokalnych władz hiszpańskich, jest to niespotykana wcześniej liczba osób, które w ciągu jednego dnia dostały się to tego autonomicznego miasta znajdującego się pod zarządem Hiszpanii. Migranci dostali się na terytorium Ceuty płynąc lub idąc brzegiem morza w czasie odpływu. Grupie migrantów udało przedostać się również na terytorium Melilli.

Tysiące migrantów z Maroka przekroczyło granicę z hiszpańską enklawą. Do Ceuty wysłano wojsko

Hiszpańskie terytoria Ceuta i Melilla leżące na północnym wybrzeżu Maroka są celem podróży migrantów z Afryki, którzy w ten sposób chcą dostać się na teren Unii Europejskiej.

Hiszpański minister spraw zagranicznych Arancha Gonzalez Laya powiedziała, że przedstawiciele obu krajów pozostają w kontakcie w tej sprawie. Dodała, że strona hiszpańska rozpoczęła już procedurę odsyłania niektórych migrantów z powrotem na terytorium Maroka.

Z kolei minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska przekazał, że w poniedziałek i wtorek do Ceuty wpłynęło aż sześć tysięcy migrantów, w tym około 1,5 tys. nieletnich. Jak zaznaczył, około 2,7 tys. zostało już skierowanych z powrotem do Maroka. Jak podała agencja Reuters, we wtorek na plażach Ceuty pojawili się hiszpańscy żołnierze w wozach opancerzonych.

Agencja poinformowała też, że nagrania udostępnione w internecie sugerują, że marokańskie służby porządkowe nie próbowały zatrzymać migrantów próbujących przekroczyć marokańsko-hiszpańską granicę. Niewykluczone, że jest to forma odwetu za to, że kilka tygodni Hiszpania zezwoliła na wjazd (pod fałszywą tożsamością) i hospitalizację Brahima Ghaliego, przywódcy Frontu Polisario. Organizacja walczy o uznanie całej Sahary Zachodniej (dawnego protektoratu Hiszpanii) za niepodległe państwo.

W kwietniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Maroka wydało mocno sformułowane oświadczenie, w którym potępiono decyzję Hiszpanii o przyjęciu Ghaliego bez poinformowania o tym rządu w Rabacie. Wówczas władze Maroko ostrzegły też przed konsekwencjami, jakie decyzja może mieć dla stosunków między oboma krajami. Strona hiszpańska podkreśla z kolei, że przywódcy Frontu Polisario zezwolono na wjazd ze względów humanitarnych.

- Bierność marokańskiej policji jest bezpośrednią konsekwencją hospitalizacji Ghaliego w Hiszpanii - ocenił Rafael Calduch, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Complutense w Madrycie.