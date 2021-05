USA. Zapaliły się cysterny z chemikaliami wykolejonego pociągu Union Pacific. Ewakuacja mieszkańców

W niedzielne popołudnie pociąg należący do amerykańskiego przedsiębiorstwa kolejowego Union Pacific wykoleił się niedaleko miejscowości Sibley w USA. Zdarzenie miało miejsce ok. godz. 13.30-14.00 czasu lokalnego. W 47 cysternach przewożono chemikalia oraz sztuczne nawozy, jednak zgodnie z doniesieniami portalu albertleatribune.com część z nich była pusta. Ktvo.com poinformowało, że przyczyną kolizji prawdopodobnie było zawalenie się mostu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ocieplenie klimatu zaszkodzi Bałtykowi. "Nie będzie lazuru. Może być nieprzyjemnie pachnąca, brunatna ciecz"

USA. Pożar wykolejonego pociągu Union Pacific w stanie IOWA

W wyniku kolizji w niektórych z wykolejonych wagonów doszło do rozszczelnienia, a w konsekwencji - do pożaru. W powietrzu unosił się gęsty dym, który stanowił zagrożenie dla lokalnych mieszkańców. Zdecydowano więc o przeprowadzeniu ewakuacji ok. 80 osób mieszkających w promieniu 8 kilometrów od miejsca zdarzenia, informował stanowy departament spraw wewnętrznych.

USA. Nie 60 a ponad 130 przypadków "zespołu Hawany" wśród agentów

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oraz wideo wykolejonego pojazdu, na których widać dziesiątki wagonów piętrzących się wzdłuż torów z płomieniami oraz ogromnymi kłębami dymu, który spowijał okolicę jeszcze na kilka godzin po zdarzeniu, informował fox23.com.

Rzeczniczka Union Pacific Robynn Tysver poinformowała, że w trakcie wykolejenia z torów wypadło 47 wagonów, jednak załoga nie doznała żadnych obrażeń. Kolej współpracuje obecnie z lokalnymi władzami nad usunięciem skutków zdarzenia. Przyczyna kolizji nie jest jeszcze znana.

Departament Policji Albert Lea we wpisie na Facebooku udostępnił zdjęcia relacjonujące proces sprzątania po kolizji pociągu. Zgodnie z zamieszczonymi informacjami prace przebiegały zgodnie z planem. Sibley to miasteczko liczące ok. 3 tys. mieszkańców i położone 320 kilometrów na północny zachód od stolicy stanu - Des Moines.

Rodzice apelowali o pomoc w odnalezieniu dziecka. Ojciec oskarżony