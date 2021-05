Indie. Wybitny wirusolog rezygnuje z funkcji szefa INSACOG. Powodem naciski rządowe?

INSACOG powstał w grudniu 2020 roku. To właśnie ta grupa naukowców odpowiada za wykrycie tzw. indyjskiego wariantu koronawirusa (B.1.617).

O zrzeczeniu się stanowiska Shadid Jameel powiadomił w niedzielę SMS-em Agencję Reutera, podała stacja TVN24. Wirusolog nie ujawnił jednak powodu swojej rezygnacji. "Nie mam obowiązku podawania powodu" - skwitował były przewodniczący INSACOG.

Rezygnacja wirusologa. Odszedł przez presję ze strony rządu?

Jeden z informatorów dziennika "The Hindu", osoba związana bezpośrednio z INSACOG uważa, że potencjalnym powodem rezygnacji Jameela mogła być "presja rządu". Doktor Jameel w ostatnim czasie krytycznie wyrażał się o działaniach indyjskich władz, jakie podjęły w związku z pandemią COVID-19. 13 maja "The New York Times" opublikował artykuł, w którym wirusolog podsumował "niewłaściwą reakcję władz na kolejne fale wirusa oraz nierównomierne wdrażanie szczepień". Ekspert podkreślił wówczas, że "pandemia w Indiach wymknęła się spod kontroli".

Jak podaje TVN24, pewien współpracownik Jameela stwierdził, że nie wiedział o jego napiętych stosunkach z rządem. Inny skomentował natomiast, że jego odejście nie powinno mieć wpływu na dalsze wykrywanie wariantów przez grupę INSACOG. Renu Swarup, sekretarz Departamentu Biotechnologii, który nadzoruje INSACOG, a także minister zdrowia Harsh Vardhan, nie odpowiedzieli jeszcze na pytania mediów w tej sprawie.

Rekordy zachorowań na COVID-19 w Indiach

Indie zmagają się obecnie z drugą niszczycielską falą koronawirusa. Ostatni szczyt zachorowań na COVID-19 miał tam miejsce 6 maja, gdy wykrytych zostało 414 tys. nowych przypadków. Na szczęście liczba ta zaczęła powoli spadać. W niedzielę 16 maja odnotowano ponad 281 tys. przypadków. Od początku pandemii zachorowało 25 mln osób, a zmarło 247 tys.

Indiom w walce z drugą falą COVID-19 pomóc mają Stany Zjednoczone, które zadeklarowały, że przekażą 60 mln dawek szczepionki krajom najbardziej poszkodowanym przez koronawirusa. Dotyczy to - oprócz Indii - również m.in. Nepalu, Kambodży czy Sri Lanki.