Rosja. Atak nożownika w Jekaterynburgu. Nie żyją trzy osoby

Trzy osoby zginęły w wyniku ataku nożem w Jekaterynburgu - poinformowała za organami ścigania rosyjska agencja informacyjna TASS. Policjanci, by zatrzymać sprawcę, musieli użyć broni. Mężczyzna został ranny, przewieziono go do szpitala.

