Indie. Pierwsze ofiary śmiertelne cyklonu Tauktae. Ewakuowano tysiące ludzi

Bardzo silny cyklon Tauktae zintensyfikował się w "ekstremalnie silną burzę cykloniczną" - informował w poniedziałek rano Departament Meteorologiczny Indii (IDM). Do zachodniego wybrzeża kraju zbliża się potężne zjawisko meteorologiczne. W Gujarat oraz Diu wydano czerwony alert przed cyklonami i osuwiskami.

REKLAMA

Indie. Cyklon Tauktae zbiera śmiertelne żniwo

W zachodnim regionie przybrzeżnym poniedziałkowego poranka wiatr szalał z prędkością ok. 90 kilometrów na godzinę. Zgodnie z informacjami Wydziału Ostrzegania przed Cyklonami IDM do 18 maja prędkość ma wzrosnąć do 150-160 km/h w porywach nawet do 175 km/h. Do 21 maja rząd spodziewa się zakłóceń w ruchu kolejowym.

Silne wiatry, obfite opady deszczu oraz wysokie fale przetoczyły się przez przybrzeżny pas Kerali, Karnataki i Goa, informuje indianexpress.com. Dynamiczne warunki pogodowe sprawiły, że śmierć w wyniku cyklonu poniosło już co najmniej sześć osób. Niewykluczone jednak, że liczba ofiar się zwiększy, ponieważ żywioł nieustannie przybiera na sile. Burze uszkodziły już setki domów, wyrwały słupy energetyczne oraz drzewa.

"Prawdopodobnie w ciągu 24 godzin żywioł przybierze na sile i będzie przesuwał się na północny zachód. Dotrze do wybrzeża stanu Gudźarat wieczorem 17 maja [lokalnego czasu - red.]" - przekazał Departament Meteorologiczny Indii.

Indie. Ponad 70 ciał nad brzegiem Gangesu. To możliwe ofiary COVID-19

W związku z niebezpieczeństwem, decyzją rządu, zawieszono ruch na połączeniu morskim Bombaj-Bandra-Worli. Obywateli, którzy mają zamiar się przemieszczać, poproszono o wybranie alternatywnych tras. Zaznaczono, że najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie jednak pozostanie w domach.

Indie. Ewakuacja setek tysięcy osób

Nasilające się warunki pogodowe zmusiły Indie do ewakuacji ok. 150 tysięcy osób z wiosek oraz nisko położonych obszarów znajdujących się w pobliżu wybrzeża. Rząd stanu Gudżarat informował, że ewakuacja miała zakończyć się do niedzieli wieczorem. Narodowy Komitet Zarządzania Kryzysowego, który uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami stanu, poinformował o rozmieszczeniu niemal 80 zespołów zarządzania kryzysowego w różnych miejscach.

"Wszystkie środki są podejmowane w celu ewakuacji ludzi w obszarach dotkniętych cyklonem tak, aby zapewnić zero strat w ludziach" - informował rząd w swoim oświadczeniu.

Indie. Znaleziono 18 martwych słoni. Zatrucie, czy uderzenie pioruna?

Indie. Sytuacja epidemiczna utrudnia ochronę przed cyklonem

Ogromna liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem zdecydowanie utrudnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa przed cyklonem. Vijay Rupani, główny minister Gudżarat, wydał prośbę do urzędników o zapewnianie stałych dostaw prądu do szpitali, w których umiejscowione są osoby zakażone COVID-19. Wydano również decyzję o zawieszeniu szczepień na czas dwóch najbliższych dni.