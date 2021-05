Pogoda na lato dla Europy. Amerykańscy synoptycy zapowiadają głównie upał i brak opadów

Amerykańscy synoptycy przedstawili długoterminową prognozę pogody dla Europy na okres letni. Na co powinniśmy być przygotowani?

Gorąco w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Ryzyko pojawienia się suszy

Synoptycy prognozują, że główny ośrodek ciepła tego lata będzie zlokalizowany w Portugalii, Hiszpanii, południowej Francji i dużej części Włoch, ponieważ ciepło z północnej Afryki rozprzestrzeni się głównie do granic południowej Europy. W czerwcu będzie to zwykle temperatura w granicach 21-26 stopni. W lipcu termometry będą pokazywać już do 26-34 stopni. W sierpniu temperatury będą już nieco niższe. Synoptycy prognozują, że w ciągu tych miesięcy opady będą poniżej normy, co może sprzyjać pojawieniu się suszy.

Wyjątkowo ciepło będzie również w centralnej Europie. Jak podaje AccuWeather, gorące okrasy przejdą od południowych regionów Wielkiej Brytanii, przez północną Francję, Belgię, Niemcy, południową Polskę, Ukrainę, aż po Bałkany. Temperatura może wynosić tu średnio 19-21 stopni w czerwcu, 21-25 stopni lipcu i 19-21 stopni w sierpniu. - Oprócz upałów może to być trzecie z rzędu lato z opadami poniżej normy we Francji i Niemczech, a także w Wielkiej Brytanii - powiedział meteorolog Tyler Roys.

W Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech więcej deszczu spadnie dopiero w sierpniu

Deszczowa pogoda będzie się utrzymywać w Irlandii, Szkocji i północnej Anglii co najmniej do końca czerwca, a nawet do pierwszej części lipca. W Anglii ostatni miesiąc był bardzo suchy i jeśli ten trend utrzyma się do końca maja, to może powodować kłopoty z uprawą roślin. Podobnie będzie we Francji i Niemczech. Roys przewiduje, że więcej deszczu na tym obszarze może być dopiero w sierpniu - bardzo późno jeśli chodzi o uprawy. - Do tego momentu szkody będą w większości wyrządzone - dodał.

Lato w Polsce - Europa Środkowa ma być pod wpływem bardziej deszczowych frontów

W Skandynawii i krajach bałtyckich wyższa temperatura zapowiadana jest tylko na północy kontynentu. Według nich, trzeba być przygotowanym na niebezpieczne zjawiska w krajach bałtyckich, w tym w północnej Polsce, a także na Białorusi i w zachodniej Rosji.

Temperatura w Polsce będą plasować się w okolicach lub nieco poniżej 21-26 stopni. - Upał zazwyczaj przenosi się do Europy Środkowej i zatrzymuje się wokół dalekowschodnich Niemiec - powiedział Roys, dodając, że znacznie bardziej wilgotne fronty atmosferyczne, które oczekiwane są w Polsce i krajach bałtyckich mogą ograniczyć wzrost temperatur.

Warto pamiętać, że długoterminowa prognoza pogody ma charakter orientacyjny i jest obarczona dużą niepewnością.