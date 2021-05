Za gwałt i morderstwo, których nie popełnili, siedzieli w celi 31 lat. 75 mln dolarów odszkodowania dla braci

Ława przysięgłych zdecydowała w piątek, że bracia powinni otrzymać po 31 milionów dolarów odszkodowania, milion dolarów za każdy rok spędzony w więzieniu. Przyznano im również 13 milionów dolarów rekompensaty - podaje Associated Press.

- To pierwsza ława przysięgłych, która w końcu wysłuchała wszystkich dowodów - w tym ukrywanych dowodów - i uznała Henry'ego i Leona za niewinnych. Uznała, że zostali oni ewidentnie i potwornie pokrzywdzeni, i zrobiła wszystko, co może zrobić prawo, aby to naprawić - powiedział adwokat. Zespół prawny braci stwierdził w oświadczeniu, że trwające dziesiątki lat oczekiwanie "na uznanie poważnej niesprawiedliwości" wyrządzonej obojgu przez organy ścigania dobiegło końca. Dodał, że ława przysięgłych "w końcu dała Henry'emu i Leonowi możliwość zamknięcia tego przerażającego rozdziału ich życia, a teraz czekają na lepszą przyszłość w otoczeniu przyjaciół i rodziny".

Spędzili 31 lat w więzieniu

Sprawa przeciwko organom ścigania trwała od 2015 roku. Prawnicy braci podkreślali, że ich prawa obywatelskie zostały naruszone podczas przesłuchań, które doprowadziły do ich skazania.

W 1983 roku Henry McCollum i jego przyrodni brat Leon Brown zostali skazani za gwałt i morderstwo 11-letniej dziewczynki, do którego doszło w Red Springs. Adwokaci podkreślali, że bracia byli wówczas przestraszonymi nastolatkami, których zmuszono do przyznania się. Zostali skazani na karę śmierci. Wyrok, po apelacji, zamieniono na dożywocie. Z więzienia zostali zwolnieni w 2014 roku, kiedy skazano prawdziwego mordercę.