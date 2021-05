Wielka Brytania. Indyjska mutacja koronawirusa może zagrozić znoszeniu obostrzeń w czerwcu

Zobacz wideo Wielka Brytania. Czy zniesienie obostrzeń do 21 czerwca jest możliwe?

W Wielkiej Brytanii wykrywanych jest coraz więcej przypadków zakażenia indyjskim wariantem wirusa. W ciągu tygodnia liczba zakażeń tą mutacją podwoiła się - na razie liczby te są nadal raczej niewielkie, jednak szybko się zwiększają. Naukowcy ostrzegają, że jeżeli nowa mutacja będzie rozprzestrzeniać się o połowę szybciej niż mutacja brytyjska, to po zniesieniu obostrzeń w sierpniu notować się będzie nawet 1000 zgonów dziennie.

Anglia luzuje obostrzenia, mimo coraz większej liczby zakażeń indyjskim wariantem wirusa

Zdaniem części ekspertów luzowanie obostrzeń powinno zostać spowolnione. Jak podaje BBC, premier Boris Johnson przyznał podczas konferencji w piątek 14 maja, że indyjski wariant koronawirusa może pokrzyżować plany znoszenia obostrzeń, jednak dopiero od etapu czwartego.

Wielka Brytania. W czterech miejscach indyjski wariant wirusa stał się dominujący

- Będziemy kontynuować nasz plan przejścia do kroku trzeciego w Anglii od poniedziałku, jednak muszę wam wyjawić, że ten nowy wariant może spowodować poważne zakłócenia w przebiegu znoszenia obostrzeń i utrudnić przejście do kroku czwartego w czerwcu - powiedział Johnson w piątek. - Wzywam wszystkich do zachowania największej ostrożności, ponieważ wybory, które każde z nas podejmie w nadchodzących dniach, będą miały istotny wpływ na przyszłość - zaapelował premier.

Na 21 czerwca zaplanowano zniesienie wszystkich ograniczeń dotyczących kontaktów społecznych. Rząd zapowiedział jednak, że czerwcowe zniesienie restrykcji zależy od między innymi od tego, czy szczepionki nadal będą skuteczne, a nowe warianty nie zmienią zasadniczo ryzyka rozwoju epidemii.

Wielka Brytania. Tłumy na ulicach miast po otwarciu pubów

Jak pisaliśmy na początku maja, Wielka Brytania postanowiła przyspieszyć znoszenie obostrzeń i pięć tygodni przed pierwotnie planowanym terminem, znieść limity dotyczące liczby osób biorących udział w pogrzebach w Anglii. Wejdą one w życie 17 maja. Wtedy także zniesiony zostanie zakaz nieuzasadnionych wyjazdów zagranicznych, otworzą się galerie i muzea, a także gastronomia wewnętrzna, a limity spotkań grupowych na otwartym powietrzu zwiększą się do 30 osób. Będzie to już trzeci etap znoszenia restrykcji w kraju, który przebiegnie bez zakłóceń.