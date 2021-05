Węgry. Pacjent dostał na raz sześć dawek szczepionki Pfizer. "Żartowali, że to ochrona na pięć lat"

Do niecodziennej sytuacji doszło w węgierskim mieście Szombathely znajdującym się tuż przy granicy z Austrią. To właśnie tam 7 maja przypadkowo podano 69-latkowi sześć dawek preparatu firmy Pfizer. - Okazało się, że chyba za dużo dostałem, bo gdy przyszła kolej następnych osób zapisanych na ten preparat, to już nie było szczepionki - powiedział Laszlo Szakacs cytowany przez portal vaol.hu. Po powrocie do domu mężczyzna otrzymał telefon ze szpitala. Poinformowano go wówczas, że otrzymał kilka dawek szczepionki i skierowano go na ostry dyżur.

REKLAMA

Zobacz wideo Rząd skrócił okres pomiędzy pierwszą a drugą dawką. Zmiana ma wejść w życie od 17 maja. "Jest ona podyktowana także dostępnością szczepionek"

Mężczyzna dostał sześć dawek szczepionki. "W szpitalu potraktowano mój przypadek z humorem"

Mężczyzna wyjaśnił, że nie miał poważnych objawów. 69-latek przez kilka godzin miał stan podgorączkowy (temperaturę 37 stopni), a jego ciśnienie krwi wzrosło do 180, jednak Szakacs uważa, że było to spowodowane stresującą sytuacją.

- Musiałem spędzić noc w szpitalu. Nie dali mi żadnych lekarstw i następnego dnia wypuścili do domu - wyjaśnił Węgier. I dodał, że "w szpitalu potraktowano mój przypadek z humorem". - Zażartowano, że teraz jestem chroniony na cztery-pięć lat - dodał. Następnego dnia został wypisany ze szpitala.

Mężczyzna czuje się dobrze i wrócił do pracy. Jak donosi portal vaol.hu, Szakacs przyznał, że lekarz wykonujący szczepienie powiedział mu, że robi to po raz pierwszy. 69-latek uważa, że to dlatego doszło do pomyłki.

Luzowanie obostrzeń - lista zmian od 15 maja. Powrót ogródków restauracyjnych

Koronawirus na Węgrzech

Od początku pandemii koronawirusa na Węgrzech potwierdzono 796 390, przypadków zakażeń wirusem (81 491 zarażeń na 1 mln osób), a na COVID-19 zmarło 29 041 obywateli tego kraju. Dotychczas (tj. 14 maja) podano 7 110 455 dawek szczepionek przeciw koronawirusowi.

Ministerstwo Zdrowia: 2896 nowych zakażeń i 298 ofiar śmiertelnych