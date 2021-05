Z Syrii wystrzelono trzy rakiety w kierunku Izraela. Dramatyczna sytuacja humanitarna w Gazie

"Trzy rakiety zostały wystrzelone z Syrii w kierunku Izraela. Jedna spadła na terytorium Syrii" - poinformowało w piątek na Twitterze izraelskie wojsko.

Jak podaje dziennik "Haaretz", dwa pozostałe pociski spadły na południowy obszar Wzgórz Golan. Nie odnotowano ofiar ani rannych.

W czwartek wieczorem izraelskie wojsko poinformowało natomiast o trzech rakietach, które wystrzelono z terytorium Libanu. Pociski spadły do Morza Śródziemnego u wybrzeży północnego Izraela.

Zamieszki w izraelskich miastach i Zachodnim Brzegu. Siły bezpieczeństwa miały użyć ostrej amunicji

Co najmniej 10 osób zginęło w zamieszkach, które wybuchły w piątek okupowanym przez Izrael palestyńskim Zachodnim Brzegu. Palestyńczycy wychodzą na ulice w proteście przeciwko trwającym od pięciu dni bombardowaniom Strefy Gazy. W samym Izraelu także dochodzi do gwałtownych starć, głównie z udziałem izraelskich i arabskich ekstremistów.

W kilku miastach Zachodniego Brzegu takich jak Hebron czy Dżenin doszło do zamieszek z udziałem protestujących Palestyńczyków i izraelskiego wojska. W innych miejscach dodatkowo Palestyńczycy byli atakowani przez żydowskich osadników. Siły bezpieczeństwa miały według niepotwierdzonych informacji używać ostrej amunicji.

Z Jordanii na Zachodni Brzeg na krótko przedostała się grupa miejscowych demonstrujących. W stolicy kraju Ammanie doszło też do wielotysięcznych manifestacji solidarności z Palestyńczykami z Gazy.

Najnowszy konflikt w Strefie Gazy trwa od poniedziałku. Od tego czasu po stronie palestyńskiej zginęły 122 osoby, a po stronie izraelskiej 9.

ONZ: Dramatyczna sytuacja humanitarna w Gazie

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, od początku tygodnia około 10 tysięcy Palestyńczyków uciekło ze swoich domów w Gazie. To wynik trwających piąty dzień izraelskich nalotów na palestyńską enklawę. Walki z godziny na godzinę zaostrzają się, a mimo prób mediacji szanse na rozejm są znikome.

W komunikacie biura ONZ do spraw pomocy humanitarnej napisano, że większość spośród 10 tysięcy Palestyńczyków, którzy uciekli z domów w Gazie, schroniła się w szkołach, meczetach i w innych budynkach. Uchodźcy mają ograniczony dostęp do wody, żywności i środków czystości, a wszystko to w czasie przetaczającej się także przez Gazę epidemii. ONZ zaapelowała, aby władze Izraela i Strefy Gazy pozwoliły na wjazd konwojów z pomocą humanitarną.

Poprzedniej nocy Izrael przeprowadził najbardziej intensywne bombardowania palestyńskiej enklawy od siedmiu lat. Bomby spadały głównie na północną i wschodnią część Gazy, a rodziny w popłochu uciekały z domów. Izraelska armia twierdzi, że chciała w ten sposób zniszczyć podziemne tunele Hamasu i Islamskiego Dżihadu, które służyły do przemytu broni i bojowników do Izraela.

ONZ podaje, że dotychczasowe bombardowania zniszczyły 200 domów i 24 szkoły w Gazie. Od rozpoczęcia konfliktu po stronie palestyńskiej zginęły 122 osoby, a po stronie izraelskiej 9.