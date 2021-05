Hiszpania. Wielka akcja poszukiwawcza dwóch dziewczynek. "Już nigdy nie zobaczysz swoich dzieci"

W akcji poszukiwawczej prowadzonej u wybrzeży Wysp Kanaryjskich udział biorą jednostki Gwardii Cywilnej, SASEMAR (agencja rządowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo morskie) oraz lokalne służby ratunkowe. W poszukiwania dziewczynek zaangażował się także Interpol.

Teneryfa. Od końca kwietnia służby poszukują dwóch dziewczynek. Ojciec mógł uprowadzić je do Ameryki Południowej

Roczna Anna i 6-letnia Olivia zaginęły 27 kwietnia na Teneryfie, największej wyspie archipelagu Wysp Kanaryjskich. Dziewczynki nie powróciły do domu po wizycie u swojego ojca - 37-letniego Tomasa Gimeno. Zaginięcie zgłoszono 28 kwietnia - tego samego dnia służby odnalazły ok. 40 km od wybrzeża pustą, dryfującą łódź należącą do Gimeno. Wcześniej kamery monitoringu zarejestrowały jego obecność w porcie w Santa Cruz.

Jak podaje agencja Associated Press, matka Anny i Olivii miała usłyszeć od byłego męża, że "już nigdy nie zobaczy swoich dzieci". Hiszpańskie media donoszą natomiast, że tuż przed spotkaniem z córkami, Gimeno wypłacił z konta bankowego 55 tys. euro.

Według hiszpańskich mediów, śledczy wciąż nie wykluczyli żadnej z hipotez w sprawie zaginięcia dziewczynek. Niewykluczone, że mężczyzna mógł dostać się drogą morską na terytorium Afryki skąd, już samolotem, dotrzeć na inny kontynent. Według matki mężczyzna mógł uprowadzić dzieci do Ameryki Południowej, gdzie mieszkają jego znajomi. W piątek 7 maja policja z Wysp Zielonego Przylądka skontrolowała żaglówkę, której załoga była podejrzewana o udzielenie pomocy 37-latkowi.

Według innej z wersji 37-latek mógł zabić dziewczynki, a ich ciała wrzucić do morza. Ratownicy mają wkrótce za pomocą sonaru przeszukać miejsce, w którym natrafiono na łódź Gimeno.

