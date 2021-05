Wielka Brytania zatrzymuje i deportuje obywateli UE, którzy przyjeżdżają szukać pracy

Zobacz wideo Kwaśniewski: Ruch Trzaskowskiego to zagrożenie dla Platformy Obywatelskiej

Niektórzy podróżujący do Wielkiej Brytanii obywatele Unii Europejskiej są zatrzymywani przez służby na lotniskach. "The Guardian" opisuje to jako "wrogą" politykę wobec przyjezdnych z UE, jaka zapanowała po brexicie.

Wśród zatrzymanych przez straż graniczną są np. osoby udające się na rozmowy o pracę. W rozmowach z brytyjskim dziennikiem opisywali odmowę wjazdu do kraju i zamknięcie w miejscu odosobnienia jako traumatyzujące i poniżające doświadczenie. Działo się to pomimo tego, że prawo pozwala osobom bez wiz wjechać do Wielkiej Brytanii w celu odbycia rozmowy o pracę.

Niektóre osoby były zatrzymywane w specjalnych centrach imigracyjnych i zamknięte w izolatkach ze względu na zasady epidemiczne. Zatrzymywane są osoby z wielu państw UE, m.in. Francji, Hiszpanii, Bułgarii czy Grecji.

Po brexicie zakazano przyjazdu na bezpłatne staże

Zamieszanie wokół możliwości wjazdu na rozmowę o pracę przed ubieganiem się o wizę pracowniczą to kolejny z powodów zatrzymań na lotniskach. Inne - czytamy - są związane z łamaniem nowych zasad, które obowiązują po brexicie. Jedna z nich to zakaz przyjazdu na bezpłatne staże.

"The Guardian" cytuje 25-letnią Marię z Hiszpanii, która wcześniej pracowała w Wielkiej Brytanii i była przekonana, że do października ma prawo szukać tam pracy. Straż graniczna odmówiła jej wjazdu. Kobieta powiedziała, że kupi lot do domu na ten sam dzień, ale i tak została zatrzymana na trzy dni. Po wypuszczeniu nakazano jej odbyć kwarantannę w domu jej siostry mieszkającej w Wielkiej Brytanii, a jej paszport został zatrzymany. Jak relacjonowała, w centrum zatrzymań nikt nie mówił jej, co się dzieje i pozbawiono ją wolności bez kontaktu z prawnikiem.