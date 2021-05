Kolejne rakiety poleciały w stronę Izraela. Hamas ostrzega: Mamy jeszcze mnóstwo niespodzianek

Abu Ubaida, rzecznik wojskowego skrzydła Hamasu ostrzegł Izrael, że ostatnie działania to niewielka część tego, do czego jest zdolny Hamas. Liczba ofiar wzrasta, ale strona izraelska oświadczyła negocjatorom, że co najmniej do soboty nie ma mowy o zawieszeniu broni.

3 Fot. Hatem Moussa / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl