Ludzie pod ostrzałem w Izraelu i Strefie Gazy. "Chronię swoje dziecko w schronie. Tak się nie da żyć"

Od dwóch dni trwa wymiana ognia między Hamasem i innymi grupami terrorystycznymi ze Stefy Gazy za Izraelem. Po palestyńskiej stronie zginęło ok. 35 osób, w izraelskich miastach pięć.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazna Kopuła niszczy w powietrzu rakiety Hamasu. Izraelskie wojsko pokazało nagranie z Tel Awiwu

W mediach społecznościowych publikowane są nagrania, na których widać, z czym muszą się mierzyć cywile w Izraelu i Strefie Gazy. Jedno z takich wideo opublikował "Times of Gaza". Na nagraniu widzimy słupy dymu nad pobliskimi budynkami, po chwili słychać serię uderzeń i krzyk kobiety. Nagle, po kilkunastu sekundach, następuje głośny huk. W tyle słychać krzyki przerażonych ludzi. Z opisu do wideo wynika, że film nagrywała Palestynka, gdy akurat w jej blok uderzyła rakieta.

Kolejne nagranie opublikowane przez "Times of Gaza" powstało wieczorem. Widzimy na nim dużą grupę mieszkańców zgromadzonych przy gruzowisku zniszczonego przez rakietę budynku. W wyniku tego uderzenia miały zginąć dwie osoby.

Mimo zaawansowanego systemu obrony powietrznej nazywanego Żelazną Kopułą, wystrzelone m.in. przez Hamas rakiety spadają również na izraelskie miasta. Na przejmującym zdjęciu fotoreportera AP widzimy rodzinę przed gruzami swojego domu. Fotografia powstała w mieście Jehud niedaleko Tel Awiwu.

Izrael. Dom zniszczony przez rakietę wystrzeloną ze Strefy Gazy Fot. Heidi Levine / AP Photo

We wtorek i środę w Tel Awiwie rozbrzmiewały syreny, wielu mieszkańców ewakuowało się do schronów. "3 nad ranem w Tel Awiwie. Chronię swoje dziecko w schronie. Tak się nie da żyć" - czytamy na Twitterze Arsena Ostrovsky'ego, prawnika.

Zdjęcie z garażu tymczasowo zamienionego w schron opublikował dziennikarz Terry Ayzman. "Niektórzy są niewzruszeni, inni płaczą. Wszyscy czekają na to, co będzie dalej" - napisał.

W wielu miejscach schronienia szukały tłumy Izraelczyków.

Na innym zdjęciu widzimy ukrytą w podziemiach grupę ludzi z psami.

Eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Od dwóch dni palestyński Hamas ostrzeliwuje rakietami teren Izraela, a izraelska armia dokonuje nalotów na Gazę. To największa eskalacja przemocy w tym regionie od ostatniej wojny w 2014 roku. W środę nad ranem izraelskie samoloty zrzuciły kolejne bomby na centrum Gazy. W trakcie operacji, nazwanej przez wojsko Strażnicy Muru, pociski zniszczyły siedziby palestyńskiej policji, a wcześniej jeden z wysokich, 13-piętrowych budynków. Palestyńskie służby medyczne twierdzą, że od poniedziałku zginęło 35 osób, a setki zostały ranne.

1050 rakiet w 38 godzin. Żelazna Kopuła chroni Izrael. Jak działa?

Także nad ranem kolejna seria rakiet poleciała z Gazy w kierunku Izraela, a mieszkańcy wielu miast w środkowej części kraju, w tym Tel Awiwu, spędzili noc w schronach. W Lod pocisk zabił izraelskiego Palestyńczyka i jego nastoletnią córkę, a liczba ofiar po stronie izraelskiej wzrosła tym samym do pięciu. Kilkaset osób jest rannych.

Izrael twierdzi, że we wcześniejszych nalotach zabił kilku ważnych przedstawicieli wojskowego skrzydła Hamasu. Armia zapowiada dalsze naloty. Informuje też, że od początku najnowszej odsłony konfliktu w kierunku Izraela wystrzelono ponad tysiąc rakiet.

W miastach w Izraelu, gdzie mieszkają Arabowie, a także na Zachodnim Brzegu w nocy doszło do kolejnych starć z policją. W mieście Lod wprowadzono stan wyjątkowy, a na miejsce wysłano wojskowe posiłki z innych regionów.

Zamieszki ponownie wybuchły wieczorem także na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. To właśnie protesty w tym miejscu doprowadziły do obecnej eskalacji przemocy. Palestyńczycy od kilkunastu dni protestowali przeciwko ograniczeniom w dostępie do świętych miejsc oraz przeciwko przymusowym wysiedleniom ze wschodniej, arabskiej części Jerozolimy.

Grad rakiet nad Izraelem. Do czego doprowadzi konflikt w Strefie Gazy?

Społeczność międzynarodowa apeluje tymczasem o zakończenie przemocy. Biały Dom oraz Niemcy potępiły ostrzały Izraela, a świat muzułmański oraz Turcja potępiły z kolei izraelskie naloty na Gazę.

Według nieoficjalnych informacji, w mediację włączył się Egipt, który wielokrotnie w ostatnich latach doprowadzał do rozejmu w Gazie. Z izraelskimi władzami mieli już z kolei rozmawiać przedstawiciele amerykańskiej administracji, w tym sekretarz stanu Antony Blinken.