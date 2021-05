Papież Franciszek ustanowił świecką posługę w Kościele. Opublikowano list

Watykan opublikował dokument motu proprio we wtorek 11 maja. Ojciec Święty ustanowił w nim świecką posługę katechety. Oznacza to, że świeccy katecheci pracujący w parafiach, m.in. przygotowując wiernych do sakramentów, będą od teraz pełnić w kościele oficjalną funkcję.

Franciszek przypomniał o roli katechety w historii i współczesnym świecie

Papież przypomniał, że misja katechetów sięga początków Kościoła, o czym wspominali już św. Łukasz w Ewangelii i św. Paweł w swych listach. Franciszek podkreślił rolę w tej posłudze, jaką pełnili święci, błogosławieni i męczennicy.

W dokumencie Ojciec Święty zaznaczył również, że pierwszymi katechetami są biskupi w swoich diecezjach oraz rodzice, jednak "konieczne jest uznanie obecności świeckich, którzy na mocy sakramentu chrztu czują się wezwani do współpracy w służbie katechetycznej" - pisze Katolicka Agencja Informacyjna.

Papież Franciszek napisał, że do posługi katechety powinni być powoływani mężczyźni i kobiety odznaczający się głęboką wiarą i dojrzałością, zdolni do przyjmowania innych, do szczodrości i życia w komunii braterskiej.

Franciszek zaznaczył też, że posługa świeckich katechetów odgrywa szczególną rolę we współczesnym świecie i w kontakcie z młodzieżą. Zapowiedział, że w Kościele zostaną powołane specjalne struktury, mające wspomagać katechetów w ich działaniach. Nad sporządzeniem zasad ich działania pracuje obecnie Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Papież zakończył swój list wezwaniem episkopatów wszystkich krajów do wspierania dalszego rozwoju katechezy.