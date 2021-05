Francja. Żołnierze naciskają na rząd w anonimowych listach. Przepowiadają wojnę domową

To nie pierwszy taki list. W zeszłym miesiącu francuscy żołnierze i emerytowani generałowie wystosowali list otwarty, który został potępiony przez rząd we Francji. Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin nazwał go "prymitywnym manewrem" i zarzucił jego sygnatariuszom brak odwagi.

REKLAMA

Francja. Żołnierze ostrzegają przed wojną domowa. Proszą o poparcie akcji

Kolejny list otwarty, opublikowany późno wieczorem w niedzielę przez prawicowy magazyn "Valeurs Actuelles", miał zostać napisany przez anonimowych żołnierzy. Ostrzegają oni przed wojną domową i proszą o poparcie dla swojej akcji. Zarzucają również francuskiemu rządowi, że "idzie na ustępstwa wobec islamizmu". "Chodzi o przetrwanie naszego kraju" - napisali. Autorzy listu określają się jako część młodszego pokolenia żołnierzy, którzy służyli w Afganistanie, Mali i Republice Środkowoafrykańskiej lub przyłączyli się do krajowych operacji antyterrorystycznych - podaje BBC.

Zmarł Michel Fourniret, seryjny zabójca zwany "ogrem z Ardenów"

Żołnierze mogą podpisać petycję online w tej sprawie, ale co ciekawe, nie muszą przy tym podawać swoich danych osobowych. Anonimową petycję podpisało już 130 tys. żołnierzy.

Rząd francuski potępił list otwarty. Ukarze za łamanie prawa

Na kwietniowy list od generałów (niektórych na emeryturze) rząd francuski zareagował ostro. BBC poinformowało, że minister odpowiedzialny za siły zbrojne, Florence Parly, powiedział, że autorzy listu zostaną ukarani za łamanie prawa, które zabrania rezerwistom lub wojskowym będącym w służbie czynnej, publicznego wyrażania opinii na temat religii i polityki.

W odpowiedzi na słowa ministra skrajnie prawicowa liderka Marine Le Pen, kandydatka w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, poparła żołnierzy, którzy podpisali kwietniowy list.

Francja. Dom Marii Skłodowskiej-Curie wystawiony na sprzedaż

Ostatnio francuski rząd zatwierdził, po serii ekstremistycznych ataków, ustawę mającą na celu walkę z radykalnymi islamistami. Jak informuje BBC, projekt ustawy, będący częścią długofalowego dążenia prezydenta Emmanuela Macrona do przestrzegania świeckich wartości, zaostrza przepisy dotyczące nauczania w domu i mowy nienawiści.