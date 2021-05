Indie. 150 ciał w rzece Ganges. Media: To prawdopodobnie ofiary COVID-19

W poniedziałek w zachodniej części Indii, w rzece Ganges i na jej brzegach, znaleziono ok. 150 ciał. Jak donosi stacja Times Now, najprawdopodobniej są to ofiary COVID-19. Tego samego dnia BBC przekazało, że na północy kraju znaleziono kolejnych 40 ciał.

