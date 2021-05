Królowa Elżbieta II wygłosiła przemówienie na otwarciu parlamentu Wielkiej Brytanii

95-letnia monarchini od czasu zakończenia żałoby po śmierci swojego męża, brała dotąd udział w wirtualnych spotkaniach. We wtorek 11 maja wygłosiła przemówienie podczas otwarcia parlamentu.

Królowa Elżbieta II wystąpiła podczas otwarcia brytyjskiego parlamentu

We wtorek brytyjska królowa Elżbieta II wzięła udział w pierwszym odbywającym się poza Windsorem wystąpieniu publicznym od czasu śmierci swojego męża księcia Filipa. Królowej podczas przemówienia towarzyszył 72-letni syn książę Karol wraz z małżonką. To dopiero drugi raz, kiedy królowa przebywa w Pałacu Buckingham, odkąd wraz z księciem Filipem przeprowadzili się do zamku Windsor w marcu zeszłego roku, podczas pierwszego lockdownu w Wielkiej Brytanii.

Tegoroczne przemówienie wyglądało zupełnie inaczej niż zwykle z powodu ograniczeń dotyczących COVID-19. Zgodnie z oczekiwaniami brytyjskich mediów królowa miała na sobie strój dzienny - liliowy płaszcz i kapelusz przystrojony żółtymi kwiatami forsycji - zamiast ceremonialnych szat lub korony. Podróżowała z Pałacu Buckingham samochodem, a nie autokarem, w asyście zaledwie kilku policjantów.

Przemówienie królowej Elżbiety II w cieniu pandemii koronawirusa

W związku z pandemią koronawirusa ograniczona została liczba reprezentantów w parlamencie. Do pandemii odniosła się również sama królowa już na początku przemówienia. - Priorytetem mojego rządu jest doprowadzenie do odbudowy kraju po pandemii. Wielka Brytania będzie silniejsza, zdrowsza i zamożniejsza niż wcześniej. Aby to osiągnąć, mój rząd wyrówna możliwości we wszystkich częściach Wielkiej Brytanii, wspierając miejsca pracy, biznes i wzrost gospodarczy - powiedziała podczas wystąpienia królowa.

- Mój rząd będzie chronił zdrowie narodu, kontynuując program szczepień. Pacjenci otrzymają bardziej dostosowaną i profilaktyczną opiekę bliżej domu. Przedstawione zostaną środki wspierające zdrowie i dobrostan narodu, w tym zwalczające otyłość i poprawiające zdrowie psychiczne - dodała brytyjska monarchini.

"The Guardian" podaje, że królowa w swoim wystąpieniu dała zielone światło działaniom premiera Borysa Johnsona. Poruszyła kwestie dotyczące ochrony środowiska, uczciwości wyborczej, szkolnictwa wyższego.

Czym jest otwarcie parlamentu Wielkiej Brytanii przy udziale królowej?

Otwarcie parlamentu to wydarzenie, które w Wielkiej Brytanii wyznacza początek sesji Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Rozpoczyna się od przemówienia tronowego królowej. Odbywa się w Izbie Lordów pierwszego dnia nowej sesji - zwykle w maju lub czerwcu, ale może mieć też miejsce o dowolnej innej porze roku (w zależności od terminu wyborów parlamentarnych).

Królowa Elżbieta II dotychczas otwierała każdą sesję parlamentu od czasu wstąpienia na tron. Wyjątkiem były lata 1959 oraz 1963, gdy była w ciąży z księciem Andrzejem i księciem Edwardem. Do obowiązków królowej należy otwieranie każdej nowej sesji parlamentu, udzielanie królewskiej zgody na ustawodawstwo oraz zatwierdzanie rozkazów i proklamacji za pośrednictwem Tajnej Rady.