Szczepionka Pfizera dla dzieci od 12 roku życia. Amerykański rząd ogłosił decyzję

Do tej pory szczepionkę firmy Pfizer-BioNTech mogły w USA otrzymywać osoby od 16 roku życia. Federalna Agencji Żywności i Leków rozszerzyła autoryzację o dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Decyzję poprzedziła analiza testów klinicznych z udziałem ponad 2200 wolontariuszy. W grupie, która otrzymała placebo zanotowano 18 symptomatycznych przypadków Covid-19. Spośród dzieci, które otrzymały szczepionkę żadne nie zachorowało. Skutki uboczne obejmowały objawy grypowe - bóle głowy, zmęczenie i gorączkę. Nie występowały jednak one częściej i nie były poważniejsze niż u dorosłych.

Firma Pfizer prowadzi obecnie testy szczepionki u dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Podobne badania rozpoczęły koncerny Moderna, Johnson & Johnson i AstraZeneca.

Do tej pory w USA co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 150 milionów dorosłych Amerykanów, czyli 58 proc. tej populacji. Prawie 45 proc. jest w pełni zaszczepionych. Jednak według ekspertów bez zaszczepienia dzieci trudno będzie osiągnąć zbiorową odporność na koronawirusa.