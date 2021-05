Koronawirus w Indiach. "Czarny grzyb" atakuje ozdrowieńców. Tracą wzrok i umierają

Sytuacja w Indiach jest tragiczna. Liczba chorych na COVID-19 to blisko połowa nowych zakażeń na całym świecie. Indyjscy lekarze alarmują, że mają do czynienia z nowym powikłaniem po przebyciu choroby. Niektórzy ozdrowieńcy borykają się z bardzo groźną infekcją - mukormykozą, nazywaną "czarnym grzybem". Prowadzi do utraty wzroku, a nawet śmierci.

